Vo veľkom surfujeme aj na Slovensku: Bez internetu si deň nevie predstaviť väčšina ľudí, online sú aj seniori

Nina Malovcová
TASR
Medzinárodný deň bez internetu pripomína, ako veľmi sme od neho závislí.

Väčšina Slovákov surfuje na internete a Slovensko v jeho používaní drží krok s priemerom EÚ. Online je približne 94 % populácie Slovenska vo veku od 16 do 74 rokov, pričom väčšina sa pripája denne. Nákupy cez internet realizovali tri štvrtiny používateľov.

Rastie aj využívanie nástrojov umelej inteligencie (AI) a platených streamovacích služieb. Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR s tým, že posledná januárová nedeľa patrí Medzinárodnému dňu bez internetu, ktorý symbolicky upozorňuje na mieru závislosti od digitálneho sveta a vyzýva na jeho dočasné obmedzenie.

Internet je bežnou súčasťou života miliónov ľudí

Každoročné zisťovanie ŠÚ o využívaní informačných technológií potvrdzuje, že internet je na Slovensku bežnou súčasťou života. V posledných 12 mesiacoch pred zisťovaním v roku 2025 ho využívalo viac než 3,84 milióna osôb vo veku od 16 do 74 rokov, čo predstavuje 94 % populácie v tejto vekovej skupine.

Slovensko sa tak nachádza na úrovni priemeru krajín EÚ, ktorý podľa Eurostatu dosahuje 94,5 %. Napriek vysokej miere digitalizácie však stále existuje aj skupina obyvateľov, ktorá nikdy internet nepoužila. Ide o viac ako 175.000 osôb, čo predstavuje 4,3 % v sledovanej vekovej kategórii.

Kým medzi mladými ľuďmi je prístup k internetu takmer samozrejmosťou, s pribúdajúcim vekom jeho používanie postupne klesá. Za posledných 12 mesiacov pred zisťovaním používalo internet už aj takmer 42 % seniorov vo veku 75 až 89 rokov. Vysokú mieru rozšírenia internetu potvrdzuje aj intenzita jeho používania.

Komunikácia a online hovory patria medzi hlavné aktivity

V posledných troch mesiacoch pred zisťovaním sa na internet pripájalo viac ako 3,77 milióna osôb, čo predstavuje 92,5 % obyvateľov Slovenska vo veku od 16 do 74 rokov. Z nich sa až 94,5 % pripájalo raz alebo viackrát denne. Najčastejším zariadením na prístup k internetu bol mobilný telefón, ktorý využívalo viac než 3,45 milióna užívateľov.

Jednou z hlavných aktivít na internete zostáva komunikácia. Elektronickú poštu odosielalo alebo prijímalo 3,03 milióna ľudí, teda presne 80 % používateľov internetu. Druhou najčastejšou činnosťou bolo telefonovanie a uskutočňovanie videohovorov, ktoré využívalo takmer 76 % používateľov.

Tovar alebo služby na súkromné účely si prostredníctvom internetu aspoň raz v posledných troch mesiacoch pred zisťovaním zakúpilo 2,73 milióna osôb, čo predstavuje 71,2 % z tých, ktorí používali internet v posledných 12 mesiacoch. Najčastejšie si obyvatelia Slovenska kupovali cestovné lístky na autobus, vlak, letenky a taxíky (1,1 milióna osôb, 41,6 % užívateľov).

Novým trendom v oblasti využívania internetu je používanie nástrojov AI. Na tvorbu textov, obrázkov, programového kódu či videí využilo vlani nástroje AI 33,3 % používateľov internetu, čo je viac než 1,25 milióna ľudí. Najvyšší podiel využívania sa zaznamenal u mladých ľudí vo veku od 16 do 24 rokov, kde ich používanie uviedlo až 76,4 % respondentov. S rastúcim vekom tento podiel klesal.

