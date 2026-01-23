Vo veľkom surfujeme aj na Slovensku: Bez internetu si deň nevie predstaviť väčšina ľudí, online sú aj seniori

Väčšina Slovákov surfuje na internete a Slovensko v jeho používaní drží krok s priemerom EÚ. Online je približne 94 % populácie Slovenska vo veku od 16 do 74 rokov, pričom väčšina sa pripája denne. Nákupy cez internet realizovali tri štvrtiny používateľov.
Rastie aj využívanie nástrojov umelej inteligencie (AI) a platených streamovacích služieb. Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR s tým, že posledná januárová nedeľa patrí Medzinárodnému dňu bez internetu, ktorý symbolicky upozorňuje na mieru závislosti od digitálneho sveta a vyzýva na jeho dočasné obmedzenie.
Internet je bežnou súčasťou života miliónov ľudí
Každoročné zisťovanie ŠÚ o využívaní informačných technológií potvrdzuje, že internet je na Slovensku bežnou súčasťou života. V posledných 12 mesiacoch pred zisťovaním v roku 2025 ho využívalo viac než 3,84 milióna osôb vo veku od 16 do 74 rokov, čo predstavuje 94 % populácie v tejto vekovej skupine.
Slovensko sa tak nachádza na úrovni priemeru krajín EÚ, ktorý podľa Eurostatu dosahuje 94,5 %. Napriek vysokej miere digitalizácie však stále existuje aj skupina obyvateľov, ktorá nikdy internet nepoužila. Ide o viac ako 175.000 osôb, čo predstavuje 4,3 % v sledovanej vekovej kategórii.
Kým medzi mladými ľuďmi je prístup k internetu takmer samozrejmosťou, s pribúdajúcim vekom jeho používanie postupne klesá. Za posledných 12 mesiacov pred zisťovaním používalo internet už aj takmer 42 % seniorov vo veku 75 až 89 rokov. Vysokú mieru rozšírenia internetu potvrdzuje aj intenzita jeho používania.
Komunikácia a online hovory patria medzi hlavné aktivity
V posledných troch mesiacoch pred zisťovaním sa na internet pripájalo viac ako 3,77 milióna osôb, čo predstavuje 92,5 % obyvateľov Slovenska vo veku od 16 do 74 rokov. Z nich sa až 94,5 % pripájalo raz alebo viackrát denne. Najčastejším zariadením na prístup k internetu bol mobilný telefón, ktorý využívalo viac než 3,45 milióna užívateľov.
Jednou z hlavných aktivít na internete zostáva komunikácia. Elektronickú poštu odosielalo alebo prijímalo 3,03 milióna ľudí, teda presne 80 % používateľov internetu. Druhou najčastejšou činnosťou bolo telefonovanie a uskutočňovanie videohovorov, ktoré využívalo takmer 76 % používateľov.
Tovar alebo služby na súkromné účely si prostredníctvom internetu aspoň raz v posledných troch mesiacoch pred zisťovaním zakúpilo 2,73 milióna osôb, čo predstavuje 71,2 % z tých, ktorí používali internet v posledných 12 mesiacoch. Najčastejšie si obyvatelia Slovenska kupovali cestovné lístky na autobus, vlak, letenky a taxíky (1,1 milióna osôb, 41,6 % užívateľov).
Novým trendom v oblasti využívania internetu je používanie nástrojov AI. Na tvorbu textov, obrázkov, programového kódu či videí využilo vlani nástroje AI 33,3 % používateľov internetu, čo je viac než 1,25 milióna ľudí. Najvyšší podiel využívania sa zaznamenal u mladých ľudí vo veku od 16 do 24 rokov, kde ich používanie uviedlo až 76,4 % respondentov. S rastúcim vekom tento podiel klesal.
