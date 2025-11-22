Vo väzení strávil iba pár dní, no zrejme na tom dobre zarobí: Bývalý prezident okamžite napísal knihu

Foto: Profimedia/TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Sarkozy bol odsúdený na päť rokov väzenia, no okamžite sa odvolal.

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy v piatok oznámil, že v decembri zverejní knihu o svojom pobyte vo väzení. Uviedol to necelé dva týždne po svojom prepustení, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Sarkozy (70) sa minulý mesiac stal prvým prezidentom v modernej histórii Francúzska, ktorý dostal väzenský trest po odsúdení za nelegálne financovanie svojej kampane z roku 2007.

Pripravovaná kniha má názov „Denník väzňa“ (Le journal d’un prisonnier) a vydaná bude 10. decembra vydavateľstvom Fayard, ktoré je ovládané pravicovo orientovaným miliardárom Vincentom Bollorem, píše AFP. Podľa francúzskej agentúry má Bollore čoraz väčší vplyv na francúzske médiá a politiku.

Väzenie prirovnal k púšti

„Vo väzení niet čo vidieť ani čo robiť,“ napísal Sarkozy na platforme X. „Je tam, žiaľ, neustály hluk. Rovnako ako v púšti sa však vo väzení posilňuje vnútorný život človeka,“ dodal v príspevku, v ktorom vydanie svojej knihy ohlásil.

Foto: SITA/AP

Publikácia má 216 strán a jej cena je necelých 21 eur, spresnilo vydavateľstvo Fayard. Súd nižšej inštancie v septembri uznal Sarkozyho, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2007 až 2012, za vinného zo snahy získať od vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího finančné prostriedky na svoju kampaň z roku 2007, ktorá viedla k jeho zvoleniu.

Sarkozy bol odsúdený na päť rokov väzenia a okamžite sa odvolal. Z parížskej väznice La Santé ho prepustili po 20 dňoch na základe nariadenia sudcu. Odvolanie znamená, že Sarkozy – ktorý obvinenia popiera – je opäť považovaný za nevinného, pričom nové konanie je naplánované od 16. marca do 3. júna 2026, uviedol parížsky odvolací súd.

