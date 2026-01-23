Vlhová, Kuzminová aj Hagara: Slovensko bude na zimnej olympiáde reprezentovať 52 športovcov

Foto: TASR/Jakub Kotian

TASR
Tomáš Čapák
Prvá časť výpravy vycestuje do dejiska hier 29. januára.

Na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d’Ampezzo bude Slovensko reprezentovať 52 športovcov. Kompletný menoslov v individuálnych i kolektívnych odvetviach schválilo v piatok v Bratislave 69. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Vo výprave je spolu 36 mužov a 16 žien. Na predchádzajúcich zimných hrách v Pekingu malo Slovensko 50 športovcov (37 mužov + 13 žien). „Verím, že budeme počas týchto dní držať spolu. Nikto nejde na olympiádu prehrať, nikto tam nejde, aby skončil posledný. Dúfam, že naši športovci urobia našim fanúšikom nejednu radosť,“ povedala členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Hrbeková.

Časť výpravy vycestuje koncom januára

Prvá časť výpravy vycestuje do dejiska hier 29. januára. „Čo sa týka počtu, mali sme také nejaké odhady a môžem povedať, že celkom presné. Ale je to len zhoda náhod, že sme sa trafili do tohto čísla. Mohli sme mať aj viac športovcov, môžem spomenúť Kiru Máriu Kapustíkovú, tá zostala ako prvá pod čiarou nepostupujúcich športovkýň,“ povedal vedúci výpravy Roman Buček.

„Takisto sánkari mali veľmi dobré rozbehnutú kvalifikáciu v dvojsedadlových saniach, ak by sa im to podarilo, tak by mali historicky najpočetnejšie zastúpenie a až sedem sánkarov by reprezentovalo Slovensko. Ale bohužiaľ, zranenie im neumožnilo pokračovať v kvalifikačnom procese. Mali sme počet športovcov aj pod 40, takže toto je také číslo, povedal by som primerané. Všetci športovci zároveň splnili podmienky Svetovej antidopingovej agentúry,“ dodal.

Menoslov sa už meniť nebude

Dodal, že menoslov sa už meniť nebude, ak nenastanú neočakávané udalosti: „V prípade, ak sa stane nejakému športovcovi, ktorý bol dnes nominovaný úraz, alebo nejaká nečakaná udalosť, tak v tom prípade môže byť na základe špeciálneho pravidla vymenený iným športovcom. Ale toto už posudzuje aj daná Medzinárodná federácia a aj Medzinárodný olympijský výbor.“

Už na jeseň 2024 si vybojovali účasť hokejisti, tých je v nominácii 25. Následne miesto do krasokorčuliarskej súťaže mužov získal Adam Hagara. Medzinárodná biatlonová únia potvrdila v lete tohto roka 4 miestenky pre slovenské biatlonistky. Tri miesta vybojovali skialpinisti Marianna Jagerčíková s Jakubom Šiarnikom na premiéru tohto športu pod piatimi kruhmi, okrem nich bude štartovať aj Rebeka Cullyová. Viaceré kvalifikačné procesy sa skončili len nedávno až v polovici januára.

Adam Hagara. Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Najskúsenejší bude sánkar Jozef Ninis, čakajú ho už šieste ZOH v kariére. Pred dvoma týždňami potvrdil istotu svojho štartu v novom tobogane v Cortine d´Ampezzo. Týždeň predtým dosiahol najlepší výsledok v tejto sezóne, keď v pretekoch Svetového pohára v Sigulde skončil desiaty. Šiestou olympijskou účasťou vyrovná historický slovenský rekord kajakára na hladkej vode Erika Vlčeka.

Kompletný zoznam športovcvo nájdete TU.

