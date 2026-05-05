Lietadlo narazilo priamo do obytnej budovy: Hororové zábery obleteli svet, stalo sa to vo veľkom meste

V meste Belo Horizonte v Brazílii došlo k tragickej havárii malého jednomotorového lietadla typu EMB-721C. Nehodu sa podarilo zachytiť na video, na ktorom je vidieť, ako narazilo do obytnej budovy.
Stroj vzlietol v pondelok popoludní z letiska Pampulha a smeroval do São Paula, no len tri minúty po štarte narazil do rezidenčnej budovy vo štvrti Silveira. Pilot krátko pred pádom hlásil riadiacej veži technické problémy. Na palube lietadla z roku 1979 sa nachádzalo celkovo päť osôb. Nešťastie si vyžiadalo tri obete. Pilot a jeden pasažier zahynuli na mieste, tretia osoba podľahla zraneniam v nemocnici, informuje brazílsky web Globo.
Dvaja akoby zázrakom prežili
Zvyšní dvaja cestujúci sú vo vážnom stave. Obyvatelia budovy vyviazli bez zranení. Podľa úradov lietadlo nemalo povolenie na komerčnú prevádzku (letecké taxi). Vyšetrovanie príčin nehody už začalo Centrum pre vyšetrovanie a prevenciu leteckých nehôd (CENIPA) v spolupráci s miestnou políciou.
Avião de pequeno porte cai na região Nordeste de Belo Horizonte. O flagrante exclusivo da equipe do Globocop mostra o momento em que o avião atinge um prédio. pic.twitter.com/0J2ylj1eaR
— Lucas Franco (@LucasFranco_l) May 4, 2026
