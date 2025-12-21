Vlaky meškajú až 90 minút: Muž ráno ukradol 70 metrov káblov, napraviť škodu zaberie hodiny

Foto: Facebook.com (Policie České republiky)

Michaela Olexová
TASR
„Páchateľa zadržali zamestnanci Správy železníc a odovzdali ho Polícii ČR."

Až 90-minútové meškanie zaznamenali v nedeľu vlaky v Prahe v dôsledku krádeže káblov na trati v úseku Vršovice – Hlavná stanica. V tejto oblasti sa aktuálne jazdí len na jednej koľaji, opravy zrejme potrvajú približne do 15 hodín. TASR o tom informuje podľa správy servera Novinky.cz.

Podľa webu dopravcu České dráhy sa obmedzenie dotklo desiatok vlakov, lokálnych spojov i rýchlikov, pričom niektoré regionálne spoje musel dopravca odrieknuť.

Zlodej ukradol 70 metrov káblov, spoje meškajú až 90 minút

Obmedzenie dopravy v dôsledku krádeže sa podľa spoločnosti začalo o 5:20 ráno.

Hovorca Správy železníc Martin Kavka spresnil, že zlodej ukradol približne 70 metrov káblov zabezpečovacieho zariadenia pri hlavnej stanici.

„Páchateľa zadržali zamestnanci Správy železníc a odovzdali ho Polícii ČR,“ dodal.

Diaľkové spoje môžu mať podľa Kavku meškanie 60 až 90 minút. Ľudia v Prahe majú možnosť využiť v niektorých úsekoch metro a električky, kde im budú uznávané lístky na vlak, píšu Novinky.cz.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Biele Vianoce nie sú mimo hry: Slovensko sa možno dočká, v týchto oblastiach môže napadnúť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac