Vlak narazil do nákladného auta: Po silnej kolízii sa vykoľajil, vodiča museli vyslobodzovať z kabíny. Zasahoval aj vrtuľník

U našich susedov došlo v pondelok popoludní k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa na železničnom prejazde zrazil osobný vlak s nákladným autom. Náraz bol taký silný, že vlak sa po kolízii vykoľajil.
Ako informoval portál CNN Prima News, na mieste zasahovali záchranári, hasiči aj polícia. Podľa hovorkyne stredočeskej záchrannej služby Moniky Novákovej ošetrili šesť ľudí. „Jedného z nich s ťažkým zranením musel vrtuľník transportovať do plzenskej nemocnice,“ uviedla. Ďalší traja cestujúci s ľahšími zraneniami skončili v nemocnici v Příbrami, dvaja po ošetrení zostali na mieste.
Náraz s miešačkou na betón
Podľa hovorcu stredočeskej polície Pavla Truxu bola nehoda nahlásená krátko pred 13:40 na prejazde v obci Hudčice na Příbramsku. Osobný vlak sa zrazil s nákladným autom, miešačkou na betón.
„Vo vlaku cestovalo asi dvadsať ľudí, všetci už boli evakuovaní,“ doplnil Truxa. Medzi zranenými sú aj vodič vlaku a vodič nákladného auta, ktorého museli hasiči z kabíny vyslobodiť. „Dychová skúška na alkohol u rušňovodiča bola negatívna,“ dodal hovorca.
Hasiči stabilizovali vlak a pomáhali pri vyslobodzovaní
„Hasiči vykonávali stabilizáciu vlaku a vyslobodzovali vodiča nákladného auta,“ uviedla pre ČTK hovorkyňa stredočeských hasičov Tereza Sýkora Fliegerová. Vykoľajený vlak si podľa nej prevezme Správa železníc, ktorá na miesto vyslala špeciálnu jednotku z Plzne, aby zabezpečila opätovné nakoľajenie a odstránenie následkov nehody. Príčiny zrážky zatiaľ nie sú známe. Polícia udalosť vyšetruje a miesto nehody zostalo dočasne uzavreté.
