Vláda riskuje miliardové chyby: Hirman vysvetlil, čo je pri novej jadrovej elektrárni najväčší problém

Podpis memoranda o spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi v oblasti civilnej jadrovej energetiky podľa bývalého ministra hospodárstva Karla Hirmana sám osebe problémom nie je. Za problematické však považuje spôsob, akým vláda okolo dokumentu komunikuje, ako aj rýchlosť, s akou naznačuje prechod k záväznej dohode o výstavbe nového jadrového reaktora.
Hirman v rozhovore 1 na 1 pre portál interez zdôrazňuje, že rámcová spolupráca so Spojenými štátmi v oblasti jadrovej energetiky je prirodzená a legitímna, najmä ak ide o výskum, výmenu informácií a bezpečnostné know-how. „Takéto memorandá sú bežné, nie sú právne záväzné a rámcujú možnosti spolupráce,“ uviedol.
Memorandum podľa neho nemalo zostať utajené
Za neštandardné považuje Hirman to, že memorandum nebolo zverejnené. Podľa jeho slov nejde o bezpečnostnú dohodu ani o komerčný kontrakt, a preto nevidí dôvod, prečo by verejnosť nemala poznať jeho obsah. Upozorňuje, že vláda vedie verejnú diskusiu o dokumente, ktorý nikto okrem úzkeho okruhu ľudí nevidel. Takýto postup označuje za nenormálny a neštandardný, najmä pri téme, ktorá by Slovensko mohla zaväzovať na desaťročia.
Hirman pripomína, že úvahy o výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach nie sú novinkou súčasnej vlády. Prípravy prebiehali už roky a pokračovali aj počas jeho pôsobenia na ministerstve hospodárstva, najmä v oblasti povoľovacích procesov. Pôvodným cieľom bolo nahradiť blok V2 po jeho odstavení.
Vzhľadom na technický stav reaktorov sa však podľa Hirmana ukazuje, že ich životnosť je možné predĺžiť minimálne o desať rokov, možno aj o niekoľko desaťročí. „My dnes nie sme v časovom strese, že by sme museli rýchlo rozhodovať o výstavbe nového zdroja,“ zdôrazňuje. Zároveň upozorňuje, že po spustení Mochoviec 4 bude mať Slovensko dostatok výrobných kapacít aj bez okamžitého rozhodnutia o ďalšom veľkom jadrovom projekte.
Otázniky okolo výkonu a infraštruktúry
Hirman poukazuje aj na technické obmedzenia. Ak by sa vedľa existujúcich blokov postavil nový reaktor s výkonom približne 1200 megawattov, vznikol by podľa neho problém s vyvedením takého množstva elektriny do siete. Podľa jeho slov by to znamenalo potrebu masívnych investícií do prenosovej infraštruktúry, čo sa v súčasnej diskusii vôbec nezohľadňuje.
Hirman pripomína, že vážnym kandidátom na výstavbu boli aj juhokórejské spoločnosti, ktoré vyhrali tender na výstavbu jadrových blokov v Česku. Argument vlády o ich nekompatibilite považuje za neodôvodnený. „Južní Kórejčania majú licencovaný reaktor od Westinghouse. Je to ten istý dizajn,“ povedal. Zdôrazňuje, že ide o jedného z najsilnejších svetových hráčov v jadrovej energetike, ktorý dlhodobo a úspešne realizuje projekty po celom svete.
Varuje pred unáhleným podpisom zmluvy
Hirman považuje za mimoriadne rizikové, že vláda hovorí o podpise záväznej zmluvy s Westinghouseom už v budúcom roku, teda ešte pred voľbami. Podľa neho ide o extrémne krátky čas na prípravu takéhoto komplexného kontraktu. „Dohoda o výstavbe jadrovej elektrárne sa pripravuje päť až desať rokov,“ upozorňuje. Pripomína, že nejde o sériovú výrobu, ale o individuálny projekt, ktorý zahŕňa nielen samotný reaktor, ale aj sekundárny okruh, turbíny, generátory, financovanie, environmentálne posudzovanie a napojenie na sieť.
Kriticky sa vyjadruje aj k tvrdeniam, že výstavba sa „zafinancuje sama“ z predaja elektriny. Podľa Hirmana ide o zavádzanie verejnosti. „To sú rozprávky starej matere,“ povedal. Upozorňuje, že štát by musel poskytnúť tvrdé finančné záruky a konečné náklady by sa výrazne navýšili, podobne ako pri dostavbe Mochoviec, kde sa pôvodné odhady výrazne prekročili.
Celý postup vlády označuje Hirman za kamufláž. Podľa neho má prekryť iné zásadné témy, najmä stav hospodárstva a otázku navýšenia podielu štátu v Slovenských elektrárňach. Tvrdí, že namiesto systémových riešení vláda prezentuje veľký investičný projekt, ktorý má vytvoriť dojem, že ide o silného hospodára, hoci podľa neho zatiaľ chýbajú základné odpovede.
