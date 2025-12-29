Vláda má problémy a bude ešte horšie: Jej dovládnutie je ale podľa Gašpara v záujme Slovenska

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Tibor Gašpar tvrdí, že koalícia by si mala svoje problémy riešiť "vo vlastnej kuchyni".

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) verí, že koaličná zostava dovládne do riadneho termínu parlamentných volieb, hoci je to problematické. V rozhovore pre TASR povedal, že v Hlase-SD a SNS bol problémom výber ľudí na kandidátku, čo ovplyvnilo stabilitu týchto strán v parlamente. Pripúšťa, že až do volieb sa bude Hlas-SD a SNS vymedzovať voči Smeru-SD, čo bude prinášať „trecie plochy“, no priorita je dovládnuť.

Pre nás je dôležité dovládnuť. Je to problematické. Verím, že dovládneme do riadnych volieb. Budeme síce stále čeliť nejakým, nechcem povedať, že krízam, ale diskusiám o tom, ako odstraňovať rozporné názory aj na niektoré zákony. Čím budeme bližšie k voľbám, bude sa ešte viac vymedzovať aj Slovenská národná strana, aj Hlas, ktorí tvrdia, že trpia tým, že sú ako keby v tieni Smeru, čo je nezmysel,“ povedal pre TASR Gašpar. Myslí si, že problémové témy sa mohli vydiskutovať radšej doma „vo vlastnej kuchyni“.

Dva rozpadnuté poslanecké kluby

Problém pri Hlase-SD aj SNS vidí Gašpar vo výbere ľudí na kandidátke, pretože to urobilo strany menej stabilnými. „Koalícia má, samozrejme, svoje problémy už aj od začiatku tým, že dvom politickým stranám, ktoré sú súčasťou koalície, sa rozpadli poslanecké kluby. Súvisí to s tým, koho si zobrali na kandidátku a kto sa dostal do parlamentu. Strana Smer sa snaží v tomto trojuholníku pôsobiť čo najstabilnejšie a pokúša sa, keď to nevedia riešiť partneri, riešiť potom za nich,“ skonštatoval podpredseda NR SR s tým, že preto sa stali ministrami Rudolf Huliak a Samuel Migaľ (obaja nezávislí).

Nebolo to preto, že by si to strana Smer nejako zásadne želala,“ doplnil. Koalícia má podľa Gašpara v súčasnosti „istých“ len 78 poslancov, keďže poslanec Ján Ferenčák opustil klub Hlasu-SD. Gašpar však verí, že za niektoré zákony bude hlasovať a pri niektorých sa vymedzí tak ako doteraz.

Podľa Gašpara je riadne dovládnutie súčasnej koalície v záujme Slovenska a občanov. „Domnievam sa, že keď sa zase preberie moc podobnými odborníkmi, akí boli v rokoch 2020 až 2023, Slovensko sa opäť prepadne aj z hľadiska svojho finančného rámca, pretože budeme súhlasiť so zadlžovaním sa v rámci celej Európskej únie, s pôžičkami na zbrojenie, ktoré si chce brať Únia, a budeme ničiť sociálny štát,“ skonštatoval podpredseda parlamentu.

