Žilinka pripustil, že Pellegrini sa mohol dopustiť porušenia volebných pravidiel. Rezort vnútra tiež porušil zákon

Foto: Foto: SITA (Tomáš Bokor)

Roland Brožkovič
TASR
Generálny prokurátor to uviedol na sociálnej sieti.

Ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon. Na sociálnej sieti to uviedol Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu. Informoval tiež o podaní protestu prokurátora s návrhom zrušiť toto rozhodnutie.

„Prezidenta SR počas trvania jeho funkcie v dôsledku ústavného privilégia nestíhateľnosti nemožno stíhať a vyvodzovať voči nemu zodpovednosť za protiprávne konanie zakladajúce správny delikt, ktorého by sa dopustil porušením zákonných povinností pri financovaní volebnej kampane,“ uviedol Žilinka.

Ďalšie nezrovnalosti

Prokuratúra okrem toho zistila nezrovnalosti i v prípade nezačatia administratívneho konania pri podozreniach z prekročenia limitu finančných prostriedkov využitých na predvolebnú kampaň prezidenta. Rezort vnútra podľa Žilinku nezabezpečil všetky podklady spojené s výkonom kontroly financovania prezidentskej kampane. „Zistené relevantné skutočnosti odôvodňovali podozrenie zo spáchania správneho deliktu,“ dodal Žilinka.

Generálny prokurátor však uznal, že rezort vnútra nie je oprávnený takéto konanie začať, vzhľadom na prezidentovu imunitu, teda z iného dôvodu, ako ministerstvo uviedlo. Pellegrini dostal v marci pokutu za prijatie finančných prostriedkov na svoju kampaň až po zákonnej lehote. Prezident ju v apríli zaplatil a svoje pochybenie priznal.

