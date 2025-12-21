Hrozivý incident v Leviciach: Muž mal zhodiť bývalú priateľku z Kalvárie, dopadla na strechu budovy

Z Levíc prichádzajú šokujúce správy. V nočných hodinách tu mal muž zhodiť z úskalia Kalvárie svoju bývalú priateľku. Podľa dostupných informácií ju tam mal dostať násilím.
O hrozivom incidente informuje portál TV Noviny s tým, že žena dopadla na strechu neobývanej budovy. Mala padať desiatky metrov, no, našťastie, prežila, aj keď s vážnymi zraneniami.
Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
