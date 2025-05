Markíza sa vyjadrila k odchodu Viktora Vinczeho: Dostal férovú ponuku, ktorú ale neprijal

Viktor Vincze dnes na sociálnej sieti informoval o svojom poslednom vysielaní v televízii Markíza. Tvrdí, že mal dohodnuté ešte ďalšie vysielania na budúci týždeň, no dnes sa dozvedel, že končí. Televíziu Markíza sme požiadali o vyjadrenie, ktoré vám teraz prinášame.

Podľa televízie dostal Vincze férovú ponuku. „Sme presvedčení, že Viktor Vincze dostal od Markízy férovú ponuku. Mal možnosť naďalej plnohodnotne pôsobiť v redakcii spravodajstva a byť súčasťou projektu TN live, ktorý je strategicky dôležitý pre budúcnosť Markízy,“ píše televízia.

V stanovisku sa ďalej uvádza: Svoju prácu tak mohol naďalej robiť slobodne a nezávisle, v rámci dohodnutého plného úväzku v pracovnej zmluve. Rešpektujeme jeho rozhodnutie ponuku neakceptovať.

Vincze končí

Viktor Vincze dnes na sociálnej sieti napísal, že vysiela v Markíze poslednýkrát. Tvrdí, že sa to dozvedel po stretnutí s riaditeľom Centra spravodajstva a publicistiky a šéfom HR Markízy.

Mal mať pritom podľa jeho vyjadrenia ešte ďalšie vysielania Televíznych novín na budúci týždeň.

„Zároveň som sa dozvedel, že dnes vysielam poslednýkrát, hoci som ešte budúci týždeň mal mať štyri vysielania Televíznych novín. Dostanem tzv. prekážky v práci (presne tak, ako takto pred rokom Michal Kovačič). Čiže mám sedieť doma, lebo pre mňa nemajú robotu. A medzitým dostanem aj formálne výpoveď,“ napísal.

Tvrdí tiež, že je to za to, že sa pokúšal zasahovať do nezávislosti najsledovanejšieho spravodajstva na Slovensku.