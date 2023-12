Vieme, kedy sa na Slovensko vráti zima: Zasiahne nás tento jav, pripravte sa na výrazné ochladenie

Ešte dva dni pred Štedrým večerom bola na Slovensku snehová kalamita. Sneh pokryl takmer každý kút krajiny. Zrazu sa však zima vytratila a prišla „jar“. Podľa iMeteo je však otázkou času, kedy bude teplejšie počasie vystriedané zimným.

Najteplejšie Vianoce

Spočiatku to vyzeralo, že tohtoročné Vianoce by skutočne mohli byť biele a zasnežené. Sneh sa však rýchlo roztopil a my sme, ako uvádza iMeteo, zaznamenali najteplejšie Vianoce v novodobej histórii.

„Teploty na našom území sa šplhali k +10° Celzia a na západe krajiny dokonca až k +15° Celzia. Prekonané boli historické teplotné rekordy a v mnohých oblastiach sme zaznamenali najteplejšie Vianoce v histórii,“ upozornil portál.

Teplé počasie sa má u nás udržať ešte niekoľko dní. Vyzerá to však tak, že nás čaká zmena, a to v podobe rozpadu polárneho víru, ktorý by mal priniesť nástup zimného počasia.

Rozpad polárneho víru

Nástup zimného počasia v Európe bude spôsobený rozpadom polárneho vortexu. „Polárny vír je rozsiahla oblasť nízkeho tlaku a studeného vzduchu, ktorá sa bežne nachádza v oblastiach okolo zemských pólov. Na severnom póle sa točí proti smeru hodinových ručičiek a na južnom póle v smere hodinových ručičiek,“ vysvetľuje iMeteo.

Práve tento polárny vír pomáha udržiavať Arktídu a Antarktídu chladné a zabraňuje tomu, aby sa studený vzduch dostal do nižších zemepisných šírok. V posledných rokoch sa však stáva čoraz slabším, čo spôsobila zmena klímy. Arktída sa ohrieva rýchlejšie ako zvyšok sveta, čo je spôsobené zvýšenými emisiami skleníkových plynov.

To vedie k tomu, že polárny vír sa z času na čas rozpadne. „Výsledkom je, že studený vzduch z Arktídy sa môže ľahšie dostať do strednej Európy a aj nad Slovensko, čo prináša nástupy dlhšie trvajúceho chladného a zasneženého počasia,“ dodáva portál.

Na Slovensko opäť príde zima

Ďalší rozpad polárneho víru je podľa iMeteo otázkou niekoľkých nasledujúcich dní až týždňov. Následný rozpad, ktorý sa očakáva začiatkom nového roka, prinesie do Európy chladný vzduch.

Podľa aktuálnych predpovedí sa návrat zimy očakáva najskôr v druhej januárovej dekáde, teda po Troch kráľoch. Od 6. januára sa očakáva v hladine 850 hPa, ktorá reprezentuje výšku okolo 1 500 metrov nad morom, ochladenie a výrazný pokles teplôt.

„Vývoj počasia sa, samozrejme, bude upresňovať, no aktuálne vieme povedať dve veci. Výraznejšie ochladenie sa v nadchádzajúcich dňoch neočakáva a je takmer isté, že až do Troch kráľov bude panovať teplé počasie bez snehu v nížinách,“ zakončilo svoju predpoveď iMeteo.