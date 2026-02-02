Vieme, ako vzniká: Na našej oblohe sa objavil vzácny jav, ktorý Slovákov očaril

„Je to vidieť aj inde?" pýtal sa starosta.

Zimný večer starostovi Tatranskej Javoriny spríjemnil nádherný optický úkaz, ktorý sa v našich končinách objavuje len málokedy.

Na tajomný úkaz, ktorý sa objavil v oblasti slovensko-poľského pohraničia, upozornil Miroslav Michaľák v príspevku na sociálnej sieti Facebook. Ľudí fotografie očarili a pod príspevkom sa rýchlo nahromadili komentáre plné slov obdivu. Tému neskôr spracovali aj TV Noviny.

Starosta v komentároch priblížil, že s prosbou o vysvetlenie sa najskôr obrátil na umelú inteligenciu, ktorá mu vysvetlila, že pozorovaný jav je s vysokou pravdepodobnosťou vzácny optický fenomén známy ako halo, respektíve halový jav.

Nádherný úkaz vzniká za presne daných podmienok

Ako sme už v minulosti upozornili, tento úkaz vzniká za presne daných atmosférických podmienok v dôsledku drobných ľadových kryštálikov v ovzduší, ktoré lámu a odrážajú svetlo. Zdrojom svetla pritom nemusí byť len Slnko – halové javy sa môžu objaviť aj v súvislosti s mesačným svetlom či dokonca s umelým osvetlením, napríklad pouličnými lampami.

Portál Astrin dopĺňa, že halové javy sa delia do viacerých kategórií. Najznámejšie pre širokú verejnosť sú kruhovité útvary, ich konkrétna podoba však závisí od tvaru ľadových kryštálov, ich orientácie v priestore, ako aj od výšky a typu svetelného zdroja.

Pre TV Noviny toto vysvetlenie potvrdil aj Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici: „Objavilo sa halo, ktoré sa môže vytvoriť okolo prirodzených aj umelých svetelných zdrojov. Základnou podmienkou je prítomnosť ľadových kryštálikov v atmosfére, na ktorých sa následne láme svetlo Slnka alebo Mesiaca,“ uviedol.

Na záberoch starostu sa úkaz objavil v podobe obrovských svetelných kruhov. Michaľák pre TV Noviny priblížil, že si ho všimol náhodou, keď večer vyprevádzal návštevu. A vďaka jeho pohotovej reakcii a rýchlo vytiahnutému telefónu sa dnes môžeme krásou tohto optického úkazu pokochať aj my.

