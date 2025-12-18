Nepôsobí reálne: Slovák ukázal záber našej oblohy. Nič podobné ste ešte nikdy nevideli

Foto: Facebook.com (Sebastián Firek)

Michaela Olexová
V severných krajinách ide o pomerne bežný jav.

Fotograf Sebastián Firek pridal na sociálnu sieť Facebook výnimočný záber. V komentároch dostal otázku o pôvode lúčov, ktoré pôsobia takmer ako zo sci-fi filmu. Odpovedal úprimne: „Netuším.“

Fotografiu mal 21-ročný študent zachytiť úplnou náhodou počas jedného skorého rána v obci Šuňava v Prešovskom kraji. Pribudla na jeho profil, a až neskôr dodal, že úkaz netrval dlho a snímka neprešla žiadnymi úpravami, teda až na vloženie svojho vodoznaku.

O jeho úlovku napísali TV Noviny, pre ktoré neskôr dodal: „Je to moment, ktorý sa nepodarí zachytiť často.“

Halový jav zo Šuňavy

Neskôr pridal aj druhé vysvetlenie, ktoré potvrdzujú aj samotné TV Noviny. Ide o optický jav známy ako halo, respektíve halový jav.

Vzniká za presne daných atmosférických podmienok vďaka drobným kryštálikom ľadu, ktoré lámu a odrážajú svetlo. Zdrojom svetla pritom môže byť slnečné, alebo aj mesačné svetlo či pouličné osvetlenie.

Astronóm Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV pre portál TV Noviny vysvetlil, že v severných krajinách ide o pomerne bežný jav, no u nás sa objavuje skôr zriedkavo. Pozorovať ho vieme najmä počas chladných zimných nocí, keď sa halové javy vytvárajú na kryštálikoch ľadu v prízemnej vrstve ovzdušia.

Otvoriť galériu (5)

Ako dopĺňa portál Astrin, halové javy sa delia do viacerých kategórií. Tie najznámejšie pre širokú verejnosť bývajú kruhovité, ale ich konkrétna podoba závisí od tvaru ľadových kryštálov, ich orientácie v priestore aj od výšky zdroja svetla.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V útrobách lesa natočili najvzácnejší moment tohto roka: K ľuďom sa tieto tvory nikdy nepriblížia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac