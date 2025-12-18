Nepôsobí reálne: Slovák ukázal záber našej oblohy. Nič podobné ste ešte nikdy nevideli

Fotograf Sebastián Firek pridal na sociálnu sieť Facebook výnimočný záber. V komentároch dostal otázku o pôvode lúčov, ktoré pôsobia takmer ako zo sci-fi filmu. Odpovedal úprimne: „Netuším.“
Fotografiu mal 21-ročný študent zachytiť úplnou náhodou počas jedného skorého rána v obci Šuňava v Prešovskom kraji. Pribudla na jeho profil, a až neskôr dodal, že úkaz netrval dlho a snímka neprešla žiadnymi úpravami, teda až na vloženie svojho vodoznaku.
O jeho úlovku napísali TV Noviny, pre ktoré neskôr dodal: „Je to moment, ktorý sa nepodarí zachytiť často.“
Halový jav zo Šuňavy
Neskôr pridal aj druhé vysvetlenie, ktoré potvrdzujú aj samotné TV Noviny. Ide o optický jav známy ako halo, respektíve halový jav.
Vzniká za presne daných atmosférických podmienok vďaka drobným kryštálikom ľadu, ktoré lámu a odrážajú svetlo. Zdrojom svetla pritom môže byť slnečné, alebo aj mesačné svetlo či pouličné osvetlenie.
Astronóm Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV pre portál TV Noviny vysvetlil, že v severných krajinách ide o pomerne bežný jav, no u nás sa objavuje skôr zriedkavo. Pozorovať ho vieme najmä počas chladných zimných nocí, keď sa halové javy vytvárajú na kryštálikoch ľadu v prízemnej vrstve ovzdušia.
Ako dopĺňa portál Astrin, halové javy sa delia do viacerých kategórií. Tie najznámejšie pre širokú verejnosť bývajú kruhovité, ale ich konkrétna podoba závisí od tvaru ľadových kryštálov, ich orientácie v priestore aj od výšky zdroja svetla.
