VIDEO: Hokejista Ovečkin vyrovnal svetový gólový rekord. Zniesla sa však na neho aj vlna kritiky

Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil v noci na sobotu svoj 893. a 894. gól v základnej časti zámorskej NHL a vyrovnal historický rekord Waynea Gretzkého.

Kapitán Washingtonu sa dostal na magickú métu v domácom zápase s Chicagom, v ktorom dvakrát skóroval a pomohol k víťazstvu 5:3. Jedným presným zásahom prispel k výhre aj slovenský obranca Martin Fehérváry.

Ovečkina delili pred zápasom dva zásahy od vyrovnania historického míľnika. Jeho cestu za gólovým rekordom sledoval celý hokejový svet a v nočnom dueli s Chicagom nechýbal v hľadisku Capital One Arény ani samotný Gretzky, ktorý viackrát verejne vyjadril ruskému útočníkovi podporu v naháňaní jeho rekordného zápisu.

Jeho gól číslo 893 prišiel už vo 4. minúte, keď ho obrana Blackhawks nechala na chvíľu nepokrytého pred bránkou a 39-ročný útočník po prihrávke Dylana Stromea strelou z prvej zamieril presne do pravého horného rohu.

Jeho rekordný 894. gól mal prívlastok víťazný. Ovečkin sa presadil v 47. minúte za stavu 3:3, keď ho našiel v presilovke John Carlson a „Great 8“ zo svojej typickej pozície z kruhu na buly delovkou bez prípravy prekonal Spencera Knighta druhýkrát.

K úspechu ruského hokejistu sa vyjadril aj bývalý český hokejista Dominik Hašek, ktorý Ovečkina skritizoval za to, že neodsúdil vojnu na Ukrajine.

In the coming days, a Russian citizen, who has never condemned the Russian imperialist war in Ukraine, will break the @NHL goal scoring record. Because this person has never officially condemned the Russian war and Russian crimes, he will have to live with the knowledge for the…

— Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 5, 2025