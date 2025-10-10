Victoria Beckham konečne prezradila, prečo sa na verejnosti takmer nikdy neusmieva. Je za tým jednoduchý dôvod

Victoria Beckham sa už roky objavuje na červených kobercoch s výrazom, ktorý sa stal jej poznávacím znamením. Teraz však prelomila mlčanie a odhalila, že za jej typickým vážnym výrazom sa skrýva oveľa viac, než len póza pre fotoaparáty.
Ako uviedol magazín UNILAD, bývalá členka skupiny Spice Girls sa v novom dokumente na Netflixe rozrozprávala o tom, prečo ju tak často zachytávajú bez úsmevu, a prekvapivo v tom hrá rolu jej manžel, David Beckham.
Môže za to David
Victoria priznala, že jej slávny manžel môže za to, že roky pôsobila, akoby bola nešťastná. „Tu je fakt – všetky tie roky som vyzerala nešťastne, pretože, keď sme stáli na červenom koberci, tento chlap vždy stál naľavo,“ vysvetlila. Podľa Victorie to spočiatku brala ako drobnosť, no časom si uvedomila, že práve toto postavenie pri spoločných fotografiách ovplyvnilo, ako ju verejnosť vníma.
Kým David sa usmieval z „lepšej strany“, ona z tej svojej pôsobila vážnejšie, a to sa stalo jej typickým výrazom. „Až neskôr som si uvedomila, že keď sa usmievam, a naozaj sa usmievam – robím to z ľavej strany. Ak sa usmejem sprava, vyzerám chorá. V podstate sa teda usmievam vo vnútri, len to nikto nevidí. Preto pôsobím tak mrzuto.“ Na prvý pohľad ide len o úsmevnú maličkosť, no práve takéto detaily dokážu zmeniť spôsob, akým svet vníma aj tú najväčšiu módnu ikonu.
