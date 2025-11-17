Vianočné šialenstvo sa začalo, toto kupujú Slováci pod stromček najviac. Ak nechcete prísť o peniaze, pozor na trik obchodíkov

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Vianoce
Vianočné nákupy odštartovali mimoriadne skoro.

Vianočné nákupy na internete sa tento rok začali už začiatkom októbra, pričom Slováci siahajú najmä po funkčných darčekoch a spotrebičoch do domácnosti. Podľa dát spoločnosti Heureka výrazne rastie záujem o vysávače, robotické vysávače, televízory či elektrické zubné kefky.

Vysávače zaznamenali medzimesačný rast o 53 % a robotické vysávače o 49 %. Rýchlo narastá aj predaj televízorov (+39 %) a elektrických zubných kefiek (+77 %), ktoré Slováci často považujú za investíciu do zdravia. Medzi obľúbené darčeky patria aj automatické kávovary s rastom predaja o 45 %.

Parfumy, Lego a knihy stále medzi top darčekmi

Tradične silnú pozíciu si udržuje segment parfumov a kozmetiky, ktoré zaznamenali nárast o 26 %. Z detského tovaru sú najvyhľadávanejšie stavebnice Lego (+61 %) a stolové hry (+52 %). Menej výrazne narastá záujem o mobilné telefóny (+5 %), keďže zákazníci očakávajú výraznejšie zľavy v rámci blížiaceho sa Black Friday. Rýchlejší rast predaja majú knihy (+22 %), ktoré patria medzi bežné vianočné darčeky.

Foto: Pexels

Podľa Andyho Wernera, šéfa dátového oddelenia Heureka Group, sa však momentálne nachádzame iba na začiatku sezóny a trendy sa môžu počas Black Friday ešte výrazne meniť.

Ako nakupovať bezpečne počas Black Friday

Pri nákupoch na Heureka.sk sa odporúča dávať pozor na reálne zľavy. Priemerná zľava počas Black Friday dosahuje 19 %, pričom nová legislatíva zakazuje falošné zľavy vypočítavané z ceny, ktorá nebola najnižšia v posledných 30 dňoch. Pre overenie výhodnosti je dostupný graf vývoja ceny pod každým produktom.

Heureka tiež ponúka označenie „Cenopád“ pre produkty, ktoré garantujú reálny pokles cien. Tento systém vyhodnocuje priemerné najlepšie ceny z posledného mesiaca a pomáha zákazníkom identifikovať skutočné zľavy.

Heureka Group je najväčšia európska skupina cenových porovnávačov a nákupných poradcov, ktorá pôsobí v deviatich krajinách strednej a východnej Európy. Mesačne ju navštívi až 30 miliónov užívateľov, ktorí môžu vyberať z ponuky viac ako 55-tisíc e-shopov a nakupovať výhodne, rýchlo a jednoducho.

