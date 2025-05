Viacerí si všimli niečo zvláštne: Putin používa starý známy trik, povedal, kto by ho mohol vo funkcii nahradiť

Ruský prezident Vladimir Putin sa nedávno pomerne nenápadne prezentoval niečím, čo ešte predtým nespravil. Prvýkrát začal hovoriť o svojom nástupcovi. Podľa politického experta Vadyma Denysenka to však môže byť „nejaký trik“ v podaní šéfa Kremľa.

Ako referuje web Espreso TV, Putin pred niekoľkými dňami hovoril o svojom nástupcovi. Povedal to štýlom, že na svojho nástupcu myslí neustále a že určite prebehne výber z niekoľkých ľudí. Denysenko neočakáva, že sa Rusko v blízkej budúcnosti dočká Putinovho nástupcu, no jeho vyhlásenia určite dajú do pohybu niektoré procesy v ruských elitárskych kruhoch.

Preverovanie elít pod zámienkou výberu

„Preložené do ľudskej reči: ‚Neodchádzam z funkcie, ale spúšťam proces preverovania elít.‘ A keďže vraví, že bude vybraných niekoľko ľudí, niet pochýb o tom, že proces bude dlhý a zdĺhavý.“ Podľa neho aj iní diktátori robili podobné triky.

„Klasickým príkladom je Stalin, ktorý v istom čase vyhlásil, že je unavený a rozhodol sa odstúpiť zo svojej funkcie. A potom, na jednom z plenárnych zasadnutí Ústredného výboru, ho všetci jednomyseľne začali presviedčať, aby zostal. Mao tiež použil podobný trik, keď vymenoval troch nástupcov. Dvoch zastrelili a jeden z nich s hrmotom odišiel na Sibír. Z tohto hľadiska teda neprichádza do úvahy žiadny nástupca,“ dodal.

Denysenko tiež tvrdí, že v Rusku sa takmer 60 % ľudí obáva dňa, keď Putin zomrie a viac ako 30 % verí tomu, že už vybrali jeho nástupcu, ale zatiaľ ho verejnosti nepredstavili. „Putin sa však pravdepodobne začína viac obávať toho, že elity začínajú žiť v logike prechodu moci. A hlavnou logikou je obrovské prerozdelenie majetku.“

Sedem rodín, miliardy dolárov a prerod moci

Expert tiež poukázal na to, že v Rusku bol vlani reprivatizovaný majetok v hodnote asi 250 miliárd dolárov, pričom leví podiel v tomto príbehu má sedem ruských rodín – Čemezovovci (Rostech), Patruševovci (predovšetkým poľnohospodárske aktíva), Kirijenkovci (Rosatom), Sečinovci (Rosnefť), bratia Rotenbergovci, bratia Kovaľčukovci a Kadyrovovci.

„Logika prechodu moci už beží. A Putin je paranoidný, preto spúšťa proces preverovania ‚mizernosti‘ svojho okolia. Do včerajška bola téma nástupcu nielen tabu, ale všeobecne zakázaná. Ale fakt, že Putin o tom hovoril, znamená, že v jeho hlave narastá vážna paranoja,“ skonštatoval Denysenko.