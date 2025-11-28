Verejné nákupy sú vraj netransparentné: Vďaka Rašiho novele nemusia firmy súťažiť, výzvy padli na tretinu

Štát, mestá aj obce obstarávajú od minulého leta výrazne menej transparentne. Počet súťaží na bežné tovary a služby klesol na tretinu oproti počtu spred augusta 2024. Dôvodom sú zmeny, ktoré pre verejné obstarávanie presadil vtedajší minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).
Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že na tieto riziká už vtedy upozorňovala. Po roku zanalyzovala spolu s kanceláriou AGM Partners zmeny v nákupoch. Výsledky podľa nadácie nepotešia najmä v čase konsolidácie, kde sa ráta každé euro.
Môže za to novela zákona z dielne Hlasu
Rašiho novela zákona o verejnom obstarávaní napríklad vyňala spod akýchkoľvek pravidiel všetky nákupy do 50-tisíc eur. Predtým bol limit 10-tisíc eur. Pri nákupoch bežných tovarov a služieb do 221-tisíc eur stačia obciam a mestám cenové ponuky od troch vopred vybraných firiem.
Nemusia tieto zákazky viac súťažiť, čo samosprávy aj začali viditeľne využívať. U štátnych úradov je to rovnako pre nákupy pod 143-tisíc eur. Výsledkom je, že kým pred novelou bolo zverejnených vyše 600 výziev, po novele to nebolo ani 200 v tejto kategórii. Znamená to, že menej zákaziek sa transparentne súťaží a firmy aj občania sa o nich dozvedajú až po podpise zmluvy s víťaznou spoločnosťou.
Kým nepríde zmena, väčšej transparentnosti sa nedočkáme
„Po roku vidíme jasný trend: menej transparentné nákupy a viac priestoru pre priame zadávania. To je cesta k plytvaniu a k nerovným podmienkam pre poctivých dodávateľov,” uviedla Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu. Na nadáciu sa obracajú v posledných mesiacoch občania aj miestni poslanci s otázkou, čo robiť napríklad s predraženými nákupmi pre obecný úrad či rekonštrukciami autobusových zastávok.
„Žiaľ, ak sa súčasné podmienky nesprísnia, budú môcť úradníci plytvať s verejnými peniazmi, čo nie je dobrá správa v čase prísnych škrtov,“ upozornila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
