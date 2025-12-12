Veľké zmeny u lekárov: Slováci už nebudú musieť chodiť do ambulancií, týka sa to viacerých úkonov

Ilustračná foto: TASR - František Iván, Martin Baumann

Roland Brožkovič
Pacientovi by to malo výrazne uľahčiť život a ušetriť množstvo času.

Od budúceho roka sa viaceré potvrdenia, ktoré dnes musíme vybavovať osobne u lekára, sprístupnia aj v elektronickej podobe. Pôjde napríklad o dokumenty potrebné do práce, školy, na brigády či k získaniu vodičského alebo zbrojného preukazu.

Pacient si o ne po novom požiada online a lekár ich vystaví digitálne prostredníctvom svojho systému. Potvrdenie sa uloží do eZdravia, odkiaľ si ho budú môcť stiahnuť príslušné inštitúcie. Súčasťou budú aj elektronické ospravedlnenky. Nie všetko však pôjde vybaviť na diaľku. Pri dokladoch, ktoré vyžadujú vyšetrenie, bude návšteva ambulancie naďalej nevyhnutná. O téme informujú TVNoviny.

Od apríla

Nový systém začne fungovať v apríli, no lekári upozorňujú, že príprava môže byť náročná a bude dôležité, aby služba pre nich nepredstavovala ďalšiu administratívnu záťaž. Poplatky, ktoré ambulancie účtujú za niektoré typy potvrdení, zostanú aj naďalej zachované.

