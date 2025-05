Veľké zdržanie na cestách: Zrazili sa 3 autá, na D1 pri Bernolákove sú kolóny na hodinu

Vodiči sa v pondelok ráno zdržia na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom do Bratislavy asi hodinu. Na 18. kilometri sa zrazili tri osobné autá. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.

„Prejdete v pravom pruhu; stojí sa už pri výjazde Senec – východ,“ doplnila. Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej seneckej ceste, kde si vodiči počkajú asi 50 minút.

V Košiciach meškajú spoje

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v pondelok ráno upozorňuje na výrazné meškania spojov mestskej hromadnej dopravy z dôvodu zhustenej premávky. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Z dôvodu pretrvávajúcej zhustenej premávky a kolón v úseku Červený rak – mosty VSS – Opátske – Prešovská – Hlinkova – Furča/Ťahanovce dochádza k meškaniam takmer na všetkých autobusových linkách do 35 minút,“ uvádza s tým, že na linkách 10, 17, 51 dochádza k meškaniam do 50 minút a na linke 56 do 60 minút.

Podľa DPMK môže z tohto dôvodu dochádzať k následným ďalším výpadkom spojov.