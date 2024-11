Veľké prekvapenie pre fanúšikov festivalu Pohoda: Do programu sa vráti jeden z najžiadanejších headlinerov

Na trenčianskom letisku mali vystúpiť už v roku 2024. Ich účasť ale bola napokon zrušená ešte pred samotným začiatkom konania festivalu zo strany kapely. Pohoda ale sľúbila, že sa ich posnaží zabookovať na rok 2025. To sa napokon podarilo a legendárna rocková zostava Queens of the Stone Age zahrá na Pohode 2025.

Americká rocková skupina Queens of the Stone Age je ďalším veľkým medzinárodným menom budúcoročnej Pohody. Pätica, ktorú kritici označujú za jednu z najlepších koncertných kapiel histórie, vystúpi prvýkrát na Slovensku práve na trenčianskom letisku. V júli na Pohode 2025 predstaví svoju bohatú tvorbu aj najnovší album In Times New Roman…

Kapela, ktorá sa na nič nehrá

Queens of the Stone Age vznikli v roku 1996, keď sa rozpadla kapela Kyuss, v ktorej pôsobil jej frontman Josh Homme. V skupine od jej vzniku pôsobili rešpektovaní muzikanti ako Dave Grohl z Nirvany a Foo Fighters, spevák Mark Lanegan alebo bubeník Joey Castillo. Okrem Josha Hommea sú dnes jej členmi Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita a Jon Theodore.

Kapela sa nikdy nesnažila nasledovať mainstreamové trendy a vytvorila si osobitý, ľahko rozpoznateľný zvuk. Queens of the Stone Age sú priekopníkmi žánru stoner rock, ktorý kombinuje prvky psychedelického rocku, blues-rocku, klasického heavy metalu a doom metalu. Ich vplyv na rockovú hudbu je nesporný a ich albumy sú často považované za kľúčové diela žánru. Homme je zároveň známy aj ako rešpektovaný hudobný producent, ktorý pracoval na nahrávkach pre Arctic Monkeys, Royal Blood či Iggyho Popa, ktorý sa na Pohode 2025 predstaví tiež.

Queens of the Stone Age dodnes vydali osem štúdiových albumov a na konte majú deväť nominácií na ceny Grammy, pričom dve z nich v kategórii Najlepší rockový album a Najlepšia rocková pesnička získali len nedávno za ich album In Times New Roman… Sú známi svojou energiou na pódiu, silnými gitarovými riffmi a hypnotickou atmosférou, ktorá pohltí celé publikum. Preto sú považovaní za jednu z najlepších koncertných kapiel a veríme, že o tom presvedčia všetkých návštevníkov a návštevníčky Pohody 2025.

Vrátiť sa na Pohodu chcela kapela sama

„Queens of The Stone Age patria k najobľúbenejším rockovým kapelám v našom tíme, ja považujem ich No One Knows za jednu z najlepších rockových pesničiek všetkých čias. Som veľmi rád, že po tom, ako nemohli vystúpiť na Pohode 2024, sa k nám vrátia v najbližšom možnom termíne. Verím, že ich sobotný koncert bude skutočným sviatkom všetkých fanúšikov a fanúšičiek Pohody,“ dodáva Michal Kaščák.

Organizátori festivalu vystúpenie Queens of the Stone Age oznámili v živom vysielaní Rádia_FM, kde Kaščák uviedol, že to bola priamo kapela, ktorá trvala na svojom vystúpení na Slovensku. Stalo sa tak po tom, čo svoj koncert na Pohode 2024 museli zo zdravotných dôvodov odrieknuť.

Na Pohode 2025 okrem QOTSA vystúpia aj Iggy Pop, Fontaines D.C., Blondshell, JPEGMafia, Bambie Thug, Barcelona Gipsy BalKan Orchestra či Joey Valence & Brae. Festival sa uskutoční tradične na trenčianskom letisku v dňoch 10. – 12. júla 2025. Ďalšie mená ohlásia organizátori v najbližších dňoch. Podľa Kaščáka sa fanúšikovia festivalu majú na čo tešiť, pretože mien bude niekoľko.