Veľká zmena na trhu s jazdenými vozidlami: Najväčší autobazár na Slovensku AAA auto mení majiteľa

Najväčší predajca jazdených automobilov na slovenskom trhu mení vlastníka.

Spoločnosť Aures Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA Auto a Mototechna, oznámila, že jej súčasní akcionári podpísali zmluvu o predaji 100 percent akcií medzinárodnej investičnej skupine EP Equity Investment, vedenej českým investorom Danielom Křetínským.

Dokončenie transakcie podlieha schváleniu regulačnými orgánmi a obvyklým podmienkam. Aures Holdings pôsobí na sekundárnom trhu 33 rokov a zamestnáva približne 3 000 ľudí. Prevádzkuje 70 pobočiek, servisných centier a zastúpení v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Nemecku.

Ročne predajú vyše 100 000 vozidiel

Počas viac ako desiatich rokoch v majetku súkromného kapitálu si spoločnosť vybudovala vedúcu pozíciu na kľúčových trhoch v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Ročne predá takmer 110-tisíc zánovných a ojazdených vozidiel a obslúžila už viac ako 3,3 milióna zákazníkov.

Spoločnosť bude až do dokončenia transakcie fungovať bežným spôsobom pod existujúcimi obchodnými značkami, bez zmien v prevádzke, riadení či spolupráci so zamestnancami a zákazníkmi.

Predaj potvrdzuje silu spoločnosti Aures Holdings a dlhodobú prácu všetkých našich zamestnancov. Vstup nového vlastníka prinesie spoločnosti a jej zákazníkom nové príležitosti a podporí ďalší rast a inovácie,“ uviedli generálni riaditelia Karolína Topolová a Petr Vaněček.

EP Equity Investment je investičná spoločnosť so zameraním na dlhodobé strategické investície do súkromných a verejných spoločností. Hodnota jej portfólia presahuje 2,5 miliardy eur. Majoritným vlastníkom a hlavným akcionárom spoločnosti EP Equity Investment je Daniel Křetínský.

