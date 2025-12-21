Veľká tragédia: Pri streľbe na hostí baru zahynulo najmenej 9 ľudí. Strelci sú stále na úteku

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Polícia vo vyhlásení uviedla, že z dvoch vozidiel vyskočilo 12 ozbrojených mužov, ktorí spustili paľbu na hostí v tamojšom pohostinstve.

Najmenej deväť ľudí prišlo v nedeľu o život a desať ďalších utrpelo zranenia pri streľbe na hostí baru v Juhoafrickej republike (JAR). Strelci sú naďalej na úteku, informuje TASR na základe správ agentúr AP a DPA.

K streľbe došlo v nedeľu približne o jednej hodine po polnoci miestneho času v obci Bekkersdal asi 46 kilometrov západne od Johannesburgu.

Motív útoku zatiaľ nie je známy

Bar má platnú licenciu na predaj alkoholu. Zranení boli prevezení do miestnych nemocníc, strelcom sa podarilo z miesta ujsť a prebieha po nich rozsiahle pátranie, uviedla polícia. Páchatelia údajne podľa polície náhodne strieľali po okoloidúcich na uliciach aj v čase úteku. Podľa AP ide o druhú masovú streľbu v JAR za uplynulé tri týždne.

Juhoafrická republika už roky zápasí s jednou z najvyšších mier kriminality na svete, ktorú ešte zhoršuje rozsiahla chudoba, sociálna nerovnosť a neefektívne presadzovanie práva, píše DPA. Miera vrážd je obzvlášť vysoká. Okrem kriminality je rozšírená aj korupcia a zneužívanie moci, čo sťažuje boj proti kriminalite.

