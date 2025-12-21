Choďte si pozrieť tunel Višňové, tak ako dnes ho už neuvidíte. V pondelok otvára nový úsek diaľnice

Foto: TASR - Milan Podmaník

Zuzana Veslíková
TASR
NDS ukáže verejnosti tunel Višňové, pripravila prehliadky i ďalší program.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v nedeľu predstaví tunel Višňové verejnosti. Pre návštevníkov Dňa otvoreného tunela pripravila okrem komentovaných prehliadok i kultúrny program. 

Diaľničiari apelujú na verejnosť, aby dodržiavala bezpečnostné pravidlá. „Tunel Višňové bude sprístupnený pre verejnosť prostredníctvom organizovaných prehliadok s odborným výkladom. Nebude však sprístupnený celý tunel. Rovnako nebude možné sa ním previezť na bicykli, korčuliach či iným dopravným prostriedkom,“ konkretizovala NDS.

Foto: SITA

Deň otvoreného tunela je podľa nej určený aj rodinám s deťmi, z bezpečnostného hľadiska tak nie je možné na relatívne úzkom priestore umožniť pohyb cyklistom. „Bohatý program, vystúpenia, súťaže a ďalšie sprievodné aktivity sa uskutočnia pred tunelom,“ doplnila NDS. Oficiálny program vrátane inštrukcií návštevníci nájdu na webe visnovebude.sk.

Otvára nový úsek diaľnice

Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť v pondelok 22. decembra. Úsek má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už o pár hodín to začne: Dôležitý úsek diaľnice D1 úplne uzavrú, vodiči budú odkázaní…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac