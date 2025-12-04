Ruský kozmonaut spravil hlúpu vec, pre ktorú ho vyhodili: Niektorí pochybujú, že to bola nevedomosť

Ruský kozmonaut Oleg Artemiev bol niekoľko mesiacov pred štartom na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) vyradený z posádky kozmickej lode Crew-12. TASR o tom píše podľa ruského investigatívneho portálu The Insider.
Ako na svojom telegramovom kanáli informoval analytik štartov rakiet Georgij Triškin, nahradí ho Andrej Feďajev. Triškinove zdroje uviedli, že Artemiev údajne fotografoval vo výcvikovom stredisku v Hawthorne v Kalifornii motory SpaceX a ďalší materiál kontrolovaný podľa amerických exportných zákonov. Potom „použil svoj telefón“ na export utajovaných informácií.
Bol preložený
„Je ťažké si predstaviť, že by skúsený kozmonaut neúmyselne urobil takúto vážnu chybu,“ povedal Triškin pre The Insider. Ruská vesmírna agentúra Roskosmos uviedla, že Artemiev bol „preložený na inú prácu“, bez toho, aby sa vyjadrila k údajnému vyšetrovaniu. Nahradí ho kozmonaut Andrej Feďajev, ktorý v roku 2023 letel na ISS v rámci misie Crew-6.
Kozmickú loď Crew Dragon postavila a prevádzkuje spoločnosť SpaceX Elona Muska v rámci komerčného programu americkej vesmírnej agentúry NASA. Štart misie Crew-12 je naplánovaný najskôr na 15. februára 2026. NASA ani SpaceX sa k Artemievovmu odvolaniu verejne nevyjadrili.
Nahlásiť chybu v článku