Veľká rana pre umeleckú scénu: Vo veku 94 rokov nás navždy opustil význámný slovenský operný režisér

Vo veku 94 rokov zomrel 28. januára slovenský operný režisér Július Gyermek. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok vo Farskom kostole sv. Michala archanjela v bratislavskom Čunove. TASR o tom informovala Natália Dadíková zo Slovenského národného divadla (SND).

Július Gyermek začal na Vysokej škole múzických umení študovať najprv činohernú réžiu, po dvoch rokoch prestúpil na opernú. Do SND nastúpil v roku 1954 – najskôr do súboru činohry, ale už o rok do operného súboru, kde bol režisérom a neskôr dramaturgom a šéfdramaturgom.

Zanechal po sebe značný vplyv

Podľa divadla bol súčasťou tvorivej generácie, ktorá zásadným spôsobom nastavila nový štandard pre opernú réžiu. Spolu s ďalšími dvoma osobnosťami sa zasadil o zmenu vnímania opernej réžie, ktorá sa dovtedy nezriedka realizovala v podobe aranžovania jednoduchých interakcií medzi postavami a ich pohybu po scéne. „Podarilo sa im dosiahnuť, že váha divadelnej zložky opernej inscenácie sa priblížila významu hudobnej zložky,“ podotýka SND.

Podľa divadla s obľubou inscenoval operný príbeh ako prehľadný sled kratších kontrastných obrazov a mimoriadnu pozornosť venoval práci so spievajúcim hercom. Nesnažil sa o odkrývanie nových súvislostí alebo vlastné výklady, ale o dôsledné a živé podčiarknutie kvality partitúry. Progresívne vnímal úlohu scénografie, mal cit pre výtvarné gesto a chápal zásadný význam práce so svetlom.

Jeho režijným debutom bola Egkova opera Revízor, ktorá predznamenala jeho celoživotný záujem o uvádzanie diel 20. storočia. Zasadil sa o jedno z prvých uvedení barokovej opery na Slovensku, významné boli tiež wagnerovské réžie. Výraznou preferenciou boli Verdiho opery – Trubadúr a Nabucco s rekordným počtom 420 repríz.

