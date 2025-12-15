Syn premiéra Fica si kúpil ďalší byt: Je v luxusnej časti Bratislavy, hypotéku naň opäť nepotreboval

Foto: TASR/Martin Baumann

Lucia Mužlová
Má ísť už o druhý byt bez hypotéky.

Michal Fico, syn premiéra Roberta Fica si mal kúpiť byt v luxusnej štvrti v Bratislave. Informáciu priniesli Aktuality. Podľa všetkého tak ide už o druhý byt, ktorý si premiérov syn kúpil bez hypotéky.

Ako ďalej pripomínajú Aktuality, prvý byt si Michal Fico kúpil pred tromi rokmi. Táto nehnuteľnosť sa nachádza na Drotárskej ulici neďaleko Horského parku. Jeho odhadovaná cena je 450-tisíc, je však možné, že hodnota je aj vyššia. Hypotéku naň nepotreboval.

Nehnuteľnosti bez hypotéky

Ďalší byt mu pribudol tento rok. Mladý, len 32-ročný Michal Fico naň minul viac ako 500-tisíc eur a opäť nepotreboval hypotéku. Byt sa nachádza na Palisádach, v luxusnej štvrti Bratislavy. Premiér na otázky, či synovi finančne pomohol, neodpovedá. Nehnuteľnosť vlastní spolu s manželkou a nie je jasná presná rozloha bytu a ani presná suma. Ceny v tejto lokalite sú však poriadne vysoké.

Aktuality na záver dodali, že meno Michal Fico je prepojené aj so stranou Smer. Síce sa premiérov syn v politike neangažuje, minulý rok z neho premiér spravil konateľa vo firme Agentúra Smer, ktorá má miliónové tržby.

