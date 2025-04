Veľká inšpirácia, ktorá vás nakopne: Žena schudla neuveriteľných 170 kíl a netají sa tým, ako to dokázala

Dať dole pár kíl je niekedy beh na dlhšiu trať. Mnohé ženy by vedeli rozprávať o tom, aké to je ťažké. Avšak potom, keď zistia, čo sa podarilo 42-ročnej komičke, sa už zrejme nebudú sťažovať. Mladej žene totiž váha ukazuje až o 170 čísiel menej. Bývalá športovkyňa, ktorú pripútala nepríjemná nehoda na invalidný vozík, vážila neskutočných 340 kíl. Jedného dňa však nastal u nej zlom, ktorý rozhodol, ako jej život bude pokračovať. Práve chuť žiť ju poháňala dopredu, preto zmenila svoj životný štýl.

Talentovaná Nicole Jäger má za sebou niekoľko vystúpení v televíznych reláciách a taktiež sa pravidelne zúčastňuje televíznych komédií. Komička si robí meno v zábavnom priemysle, no známa je tiež pre jednu vec. Ide o veľkú bojovníčku, ktorá zatočila so 170 kilami a zmenila svoj vzťah k jedlu a k celému životu. Dnes stojí hrdo na pódiu a rozpráva vtipy o svojej ceste za novým „ja“, ako informoval nemecký magazín Gala.

Keď mala 26 rokov, jej hmotnosť sa vyšplhala až na 340 kíl. Trpela poruchou príjmu potravy a stala sa doslova závislou na jedle. Hoci absolvovala niekoľko pokusov o chudnutie a držala rôzne diéty, jojo efekt spôsobil, že neustále priberala a chudla. Výsledkom bolo viac než 300 kíl. Predchádzala tomu nehoda pri skákaní na trampolíne, vďaka ktorej bývalá súťažná športovkyňa skončila na dva roky na invalidnom vozíku. Nicole postupne strácala sebaúctu a jedla všetko, čo sa jej dostalo pod ruku.

Čo jej pomohlo?

Jedného dňa sa však zobudila a uvedomila si, že umiera, a že sa blíži jej koniec. To ju naštartovalo k zmene života, ktorá ju zachránila. Po záchvate paniky, o ktorom si spočiatku myslela, že ide o infarkt, sa rozhodla vziať to do vlastných rúk. V prvom rade pochopila, že jedlo nie je odpoveďou na problémy a nedá sa ním všetko kompenzovať.

Dala sa do poriadku po psychickej stránke, no oči jej otvoril aj chirurg. Nicole totiž zvažovala operáciu tráviaceho traktu, kým jej spomínaný odborník nedal najavo, že zo všetkých ľudí s BMI nad 45 sa podarí schudnúť len menej ako dvom percentám. Začala sa vzdelávať a venovať sa viac témam výživy, tela a mysle. Cvičebné návyky a fakt, že si dávala väčší pozor na to, čo zje, spôsobili úbytok vyše 170 kíl. Úspešná komička sa dnes vo svojom tele cíti oveľa lepšie a dosiahla niečo, čo sa mnohým nepodarí ani za celý život. Väčšej inšpirácie, ako je Nicole, snáď v súčasnosti ani niet.