Veľa slovenských produktov, no zatiaľ bez aplikácie. Biedronka otvára prvú predajňu už o pár dní, toto o nej vieme

Príchod reťazca zo skupiny Jerónimo Martins sa mal stať maloobchodnou témou roka 2024. Vlani to zástupcovia Biedronky nestihli, no teraz je už všetko na otvorenie prvej predajne pripravené. Zástupcovia reťazca navyše prezradili, ako by mal vyzerať sortiment, či ponúknu vernostnú aplikáciu a či môžeme očakávať poľské ceny.

O príchode Biedronky vás aktívne informujeme už niekoľko mesiacov a niektoré informácie sme vám priniesli aj ako prví na Slovensku. Expanziu veľkého potravinového reťazca si náš trh nepamätá už dlhé roky, a preto sú očakávania, pochopiteľne, nastavené vysoko. Ľudí zaujíma, čím sa „lienka“ odlíši od konkurencie, či im ponúkne lákavé ceny ako v Poľsku, ale tiež to, čo jej príchod globálne spôsobí v otázke cenotvorby jednotlivých supermarketov.

Jednotlivé diely skladačky do seba postupne zapadajú a dnes už vieme, akým štýlom zástupcovia spoločnosti k slovenskej expanzii pristúpia.

Predajne okolo logistického centra, aplikácia zatiaľ nebude

Kompetentní v uplynulých mesiacoch prakticky neponúkali médiám žiadne zásadné stanoviská a o reťazci sa toho vedelo iba veľmi málo. Jednou z mála oficiálnych správ bolo potvrdenie prvých piatich lokalít, kde Biedronka bude pôsobiť. Išlo o mestá Zvolen, Senica, Považská Bystrica, Levice a Nové Zámky. K nim postupne pribudol Miloslavov, Liptovský Mikuláš, Čierne a reťazec najnovšie hľadá ľudí aj do lokality okolo Chorvátskeho a Slovenského Grobu.

Je to v súlade so stratégiou, ktorú chcú Poliaci na Slovensku uplatňovať. „Najprv sa snažíme budovať obchody v malých a stredných mestách, Bratislava je náš ďalší krok,“ informoval nedávno Maciej Lukowski, zodpovedný pracovník za expanziu spoločnosti na Slovensko. Ako Lukowski dodal, sieť chcú najprv vybudovať v blízkosti svojho logistického centra vo Voderadoch a postupne rozšíriť naprieč krajinou. Všetko ale bude závisieť od záujmu Slovákov o Biedronku.

Ako sme vás nedávno informovali, prvou otvorenou predajňou teda bude novopostavený obchod v Miloslavove, ktorý vybudovala slovenská stavebná spoločnosť. Oficiálny termín pripadol na 5. marca 2025. O tom, že otvorenie prvých predajní sa blíži, sme vás informovali ešte na konci januára. Naša redakcia sa bola osobne pozrieť na chystaný obchod v Miloslavove, ktorý v týchto dňoch už čakajú iba kozmetické úpravy a dodanie toho najčerstvejšieho tovaru.

V pokročilej fáze prípravy by mala byť tiež predajňa v Považskej Bystrici a finálne kontúry už naberá aj obchod vo Zvolene. Iné mestá, ktoré boli ohlasované ako pilotné, však údajne zatiaľ na obchodných priestoroch iba pracujú.

V obchodoch „lienka“ ponúkne 3 400 položiek a v segmente čerstvých potravín ich plánuje polovicu odoberať od slovenských dodávateľov, pričom dlhodobým cieľom je mať na pultoch celkovo 40 % slovenských produktov. Spolupracovať budú napríklad s firmami Rajo či Agro Tami.

Mnohých ľudí na sociálnych sieťach zaujímajú prvé letáky a tiež spustenie vernostnej aplikácie. Kým okolo letákov je zatiaľ ticho, pri vernostnej appke už vieme, že zatiaľ nebude. Spustiť ju však údajne plánuje do dvoch rokov.

Poľské ceny?

Dôležitou témou sú tiež ceny sortimentu. Práve na nich si Biedronka zakladá svoje marketingové kampane a u našich severných susedov sa pasuje za najlacnejšieho hráča na trhu. Poľské ceny však zrejme Slováci očakávať nemôžu. „Nikto nám nevykompenzuje rozdielne výšky daní,“ uviedol pre TASR Lukowski s tým, že slovenský trh a tunajšie podnikateľské podmienky sú od tých poľských rozdielne.