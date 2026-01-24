Vek je len číslo: 75-ročná mama a jej dcéra kašlú na kritiku a predsudky a svet provokujú v minisukniach

Reprofoto: Instagram (suegiers)

Dana Kleinová
Vo veku 75 a 56 rokov ukazujú, že si z poznámok kritikov nič nerobia a naďalej milujú módu.

Vek je len číslo. Napriek tomu stále existujú isté očakávania spojené so starnutím, najmä čo sa týka žien. Požiadavky na ne zahŕňajú strohejšie a zahalenejšie oblečenie s pribúdajúcim vekom až sa zdá, akoby po dosiahnutí istého veku nemohli nosiť sukňu či top na ramienka. Našťastie existujú ženy, ktoré rady búrajú stereotypy a ukazujú, že voľnosť stále existuje. 

Dve takéto ženy na sociálnych sieťach zachytil aj portál The Sun. Tie však nie sú jedinečné len ich odvahou, čo sa týka obliekania, ale tiež tým, že ide o mamu s dcérou. Samozrejme, nájdu sa ľudia, ktorí nepodporujú ich odkaz, no 56-ročná dcéra a jej 75-ročná mama si nič nerobia z poznámok, že majú vraj „nedostatok sebaúcty“ a naďalej nosia minisukne.

Krásne nohy aj bez pančúch

Sue nie je žiadnym nováčikom v pútaní pozornosti svojím nápadným vzhľadom a so stúpajúcim vekom svoj sexy štýl nijako neutlmila. Teraz, keď má po päťdesiatke, má Sue stále nohy, ktoré by jej mnohí mohli závidieť, a chopí sa každej príležitosti, aby ich ukázala. Zdá sa, že to má po mame, ktorá sa k nej pridala vo videu na Instagrame. Obe tam predviedli svoje závideniahodné postavy v odvážnych outfitoch vrátane miniatúrnych červených šiat a modrého strapcového modelu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sue Giers (@suegiers)

„Máme nohy ako 25-ročné,“ napísala Sue k videu. Následne sa podelila o šesť trikov, na ktoré ona aj jej mama nedajú dopustiť pri starostlivosti o nohy, aby boli v dostatočne dobrom stave na ukazovanie sa bez pančúch či siloniek.

6 tipov pre dokonalé nohy podľa Sue:

  • Vykladanie nôh: Sue vysvetľuje, že dlhý deň končí tým, že si ľahne a na 15 minút si vyloží nohy o stenu, aby „zmiernila opuchy a podporila lepší krvný obeh“.
  • Striedanie teplej a studenej vody: Tvrdí, že je to trik, ktorý pomáha spevniť pokožku na nohách.
  • Kávový píling: Sue používa domáci píling z kávovej usadeniny. Mieša ju s hnedým cukrom a mandľovým olejom. Pokožku masíruje krúživými pohybmi, aby ju vyhladila a rozprúdila cirkuláciu.
  • Večerné holenie: Čo sa týka odstraňovania chĺpkov, Sue tvrdí, že je dôležité holiť sa alebo depilovať voskom vždy večer.
  • Triky s make-upom: Správne líčenie nôh dokáže zázraky.
  • Strava bohatá na vlákninu: Veľa ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov pomáha Sue znižovať zadržiavanie vody a udržiavať nohy „štíhle a vyrysované“.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sue Giers (@suegiers)

Hoci niet pochýb o tom, že Sue je v skvelej forme, v komentároch pod videom sa objavilo množstvo ľudí, ktorí trvali na tom, že ona aj jej mama by mali mať „sebaúctu“ a v ich veku by sa už takto nemali predvádzať. „Jediný raz, keď ste mali nohy ako 25-ročné, bolo vtedy, keď ste mali 25,“ napísal jeden z komentujúcich. Druhý sa hneď pridal: „Máte ruky a nohy 56-ročnej ženy – prijmite svoj vek.“

„Bez kúska sebaúcty,“ povzdychol si ďalší. „Vyzeráte jednoducho hlúpo, prepáčte!“ pridal sa štvrtý. Na druhej strane sa však našli aj pozitívne ohlasy. „Dôkaz, že vek je len číslo; všetko je to o energii!“ napísal jeden fanúšik. „Dámy, obe vyzeráte úžasne,“ dodal ďalší. „Udržte si to sebavedomie a nechajte neprajníkov tak, oni by to nikdy nedokázali.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pikantná príhoda Sisy Sklovskej z Bali: Stačila jedna chvíľa na balkóne a domáci na ňu…

