Vedcom sa podaril prelomový objav. Plastový odpad premenili na liek proti závažnej chorobe

Vedci prišli so skvelou správou. Sú o ďalší krok vpred v zmiernení krízy znečistenia planéty plastmi. Dokonca zistili, ako odpad využiť na niečo skutočne užitočné.
Podľa vedcov je to absolútny prevrat
Ako informuje ScienceAlert, vedcom z Edinburskej univerzity v Škótsku sa podaril prelomový výskum, ktorý bol publikovaný v časopise Nature Sustainability. Našli totiž spôsob, ako vyrobiť liek na Parkinsonovu chorobu zo starého plastu.
Podľa vedcov ide o absolútny prevrat, pretože táto nová metóda nielenže dokáže zmierniť krízu znečistenia planéty plastmi, ale zároveň ponúka aj cestu vpred vo vývoji ekologických liekov.
Potrebný je ďalší výskum
Nová metóda má však zložitý postup, navyše zatiaľ ide len o laboratórne overenie konceptu a na jeho rozšírenie a prípravu na priemyselné využitie bude potrebné ďalšie úsilie. Vedci však tvrdia, že dokazuje potenciál recyklácie na báze baktérií, ktorá môže na konci priniesť niečo skutočne užitočné.
„Zdá sa, že je to len začiatok. Ak dokážeme vytvoriť lieky na neurologické ochorenia z odpadovej plastovej fľaše, je vzrušujúce predstaviť si, čo ďalšie by táto technológia mohla dosiahnuť,“ povedal jeden z vedcov, ktorý sa podieľal na výskume.
Vedci však dodali, že ročne sa vyhodí približne 100 miliónov ton plastu a ak by sa aj celosvetová zásoba levodopy vyrábala týmto procesom, na znečistenie by to malo len malý vplyv. Ide však o širší výskum, pretože vedci neustále skúmajú, ako využiť odpad na niečo užitočné. Nedávno napríklad prišli na to, ako plast použiť na výrobu paracetamolu.
