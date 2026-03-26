Dni na Zemi sa predlžujú. Na vine sú ľudia. Môže to mať fatálne následky

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Vedci sa pozreli o niekoľko miliónov rokov dozadu.

Aj nepatrná zmena môže mať vážne dôsledky. Vedci zistili, že klimatická kríza spôsobená človekom spomaľuje rotáciu Zeme, čím sa dni postupne predlžujú. Hoci ide len o milisekundy, dosahy môžu vážne ovplyvniť fungovanie planéty.

Dni sa predlžujú o 1,33 milisekundy za storočie

Nový vedecký výskum, ktorý bol publikovaný v časopise Journal of Geophysical Research: Solid Earth, ukázal, že dni na Zemi sa predlžujú. Dôvodom je klimatická kríza, ktorú spôsobili ľudia, pretože prerozdelila hmotu našej planéty a spomaľuje jej rotáciu. V dôsledku toho sa dni predlžujú o 1,33 milisekundy za storočie, informuje ScienceAlert.

Môže sa to síce zdať ako zanedbateľné číslo, ale podľa vedcov je opak pravdou. Moderné technológie, ako sú satelity, navigačné systémy či globálna komunikácia, sú extrémne citlivé na presný čas. Aj malé odchýlky môžu časom spôsobiť chyby, ktoré sa budú musieť korigovať.

Vedci z Viedenskej univerzity a ETH Zürich zároveň upozorňujú, že ak sa otepľovanie planéty nezastaví, efekt sa zosilní, čo by mohlo ovplyvniť nielen technológie, ale aj prirodzené procesy na Zemi, ako napríklad fungovanie Mesiaca.

Ilustračné foto: Unsplash

Vedci sa pozreli o niekoľko miliónov rokov dozadu

V rámci výskumu sa vedci pozreli hlboko do minulosti Zeme – niekoľko miliónov rokov dozadu. Pri svojom skúmaní nepoužili žiadne moderné nástroje, ale drobné morské organizmy nazývané foraminifery, ktoré po sebe zanechávajú schránky uchovávajúce chemické stopy o podmienkach v oceánoch. Z týchto stôp vedci dokázali odhadnúť, ako sa v minulosti menila hladina morí a následne, ako rýchlo sa Zem otáčala.

Zjednodušene povedané, keď sa na planéte presúva veľké množstvo hmoty, napríklad voda z topiacich sa ľadovcov, mení sa aj rozloženie váhy Zeme, v dôsledku čoho mierne spomaľuje svoju rotáciu.

Podobné zmeny sa však už v minulosti objavili, ale len počas extrémnych klimatických zmien. V súčasnosti sú tieto zmeny oveľa rýchlejšie. Vedci totiž upozornili, že tempo, aké pozorujeme dnes, nemá za posledné milióny rokov obdobu. A ak sa nezvráti, môže mať fatálne následky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Gynekologička: Tehotná pacientka si myslela, že keď si zafarbí vlasy, bude mať fľakaté bábätko

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla

Najnovšie články

