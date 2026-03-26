Dni na Zemi sa predlžujú. Na vine sú ľudia. Môže to mať fatálne následky

Aj nepatrná zmena môže mať vážne dôsledky. Vedci zistili, že klimatická kríza spôsobená človekom spomaľuje rotáciu Zeme, čím sa dni postupne predlžujú. Hoci ide len o milisekundy, dosahy môžu vážne ovplyvniť fungovanie planéty.
Dni sa predlžujú o 1,33 milisekundy za storočie
Nový vedecký výskum, ktorý bol publikovaný v časopise Journal of Geophysical Research: Solid Earth, ukázal, že dni na Zemi sa predlžujú. Dôvodom je klimatická kríza, ktorú spôsobili ľudia, pretože prerozdelila hmotu našej planéty a spomaľuje jej rotáciu. V dôsledku toho sa dni predlžujú o 1,33 milisekundy za storočie, informuje ScienceAlert.
Môže sa to síce zdať ako zanedbateľné číslo, ale podľa vedcov je opak pravdou. Moderné technológie, ako sú satelity, navigačné systémy či globálna komunikácia, sú extrémne citlivé na presný čas. Aj malé odchýlky môžu časom spôsobiť chyby, ktoré sa budú musieť korigovať.
Vedci z Viedenskej univerzity a ETH Zürich zároveň upozorňujú, že ak sa otepľovanie planéty nezastaví, efekt sa zosilní, čo by mohlo ovplyvniť nielen technológie, ale aj prirodzené procesy na Zemi, ako napríklad fungovanie Mesiaca.
Vedci sa pozreli o niekoľko miliónov rokov dozadu
V rámci výskumu sa vedci pozreli hlboko do minulosti Zeme – niekoľko miliónov rokov dozadu. Pri svojom skúmaní nepoužili žiadne moderné nástroje, ale drobné morské organizmy nazývané foraminifery, ktoré po sebe zanechávajú schránky uchovávajúce chemické stopy o podmienkach v oceánoch. Z týchto stôp vedci dokázali odhadnúť, ako sa v minulosti menila hladina morí a následne, ako rýchlo sa Zem otáčala.
Zjednodušene povedané, keď sa na planéte presúva veľké množstvo hmoty, napríklad voda z topiacich sa ľadovcov, mení sa aj rozloženie váhy Zeme, v dôsledku čoho mierne spomaľuje svoju rotáciu.
Podobné zmeny sa však už v minulosti objavili, ale len počas extrémnych klimatických zmien. V súčasnosti sú tieto zmeny oveľa rýchlejšie. Vedci totiž upozornili, že tempo, aké pozorujeme dnes, nemá za posledné milióny rokov obdobu. A ak sa nezvráti, môže mať fatálne následky.
