Večerná tragédia pri Senci: Chodca zrazilo auto, už sa mu nedalo pomôcť. Na mieste zasahujú, cestu uzavreli

Tragická dopravná nehoda si v pondelok večer vyžiadala ľudský život v okrese Senec. K incidentu došlo krátko po 19.00 h na výjazde z obce Reca smerom na Veľký Grob. Na mieste zasahujú policajné hliadky a cesta je aktuálne neprejazdná.
Podľa informácií, ktoré zverejnila polícia SR – Bratislavský kraj, okolnosti nehody dokumentuje vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci v spolupráci s dopravnými policajtmi. Presné príčiny tragédie sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zrážka auta s chodcom mala smrteľné následky
Podľa doterajších zistení došlo pri výjazde z obce k stretu osobného motorového vozidla značky Škoda Karoq s 54-ročným chodcom. „Chodec pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla polícia vo svojom stanovisku.
Vodič vozidla bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu nepotvrdila. „Vykonanou dychovou skúškou u vodiča alkohol zistený nebol,“ spresnila polícia.
Úsek cesty je uzavretý, dopravu riadia policajti
Z dôvodu dokumentovania tragickej nehody je úsek cesty na výjazde z obce Reca smerom na Veľký Grob úplne neprejazdný. Premávku na mieste riadia policajti, ktorí usmerňujú vodičov a zabezpečujú plynulosť dopravy v okolí. Polícia zároveň vyzvala vodičov na trpezlivosť a rešpektovanie jej pokynov.
Nahlásiť chybu v článku