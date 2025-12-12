Včerajšie hulvátske vystúpenie poslancov v pléne má dohru: Igor Matovič podáva trestné oznámenie

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Igor Matovič odmieta, že by na ženy v parlamente útočil.

Poslanec a predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič podá trestné oznámenie na poslankyňu Zuzanu Plevíkovú (Smer-SD) za ohováranie. Dôvodom sú jej vyjadrenia na piatkovej tlačovej konferencii týkajúce sa štvrtkového (11. 12.) incidentu v Národnej rade SR. Odmietol, že na poslankyňu zaútočil. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii.

„Ani raz som nezaútočil na poslankyňu Plevíkovú, a keď niekto nejaké útoky predvádzal, tak to boli jej pokusy, kde sa snažila mi zobrať niečo z rúk, čo sa jej nepáčilo,“ uviedol Matovič. Odvolával sa pritom na videá z pléna parlamentu pri rokovaní o novele Trestného zákona, keď aj prostredníctvom transparentu poukazoval, že novela má pomôcť obžalovanému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD). Vyjadrenia o tom, že na Plevíkovú útočil, preto podľa neho nie sú pravdivé. „Podám na ňu v tejto súvislosti trestné oznámenie za ohováranie,“ avizoval Matovič.

Kritika do radov PS

Vyjadril tiež sklamanie z predsedu Progresívneho Slovenka Michala Šimečku. Mrzí ho, že bol počas celého štvrtkového incidentu ticho. Zároveň by od neho očakával kľúčové vyjadrenia v rozprave k novele Trestného zákona, ale aj k zákonu o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Domnieva sa, že predseda PS vystúpil iba s jednou faktickou poznámkou.

Foto: Facebook/Igor Matovič

Poslanecké kluby Smer a Hlas na piatkovej konferencii odsúdili správanie Matoviča a ďalších opozičníkov vo štvrtok v parlamente. Poslankyne Zuzana Matejičková (Smer-SD), Zuzana Plevíková (Smer-SD), Paula Puškárová (Hlas-SD) a Zdenka Mačicová (Hlas-SD) upozornili na vulgarizmy, ktoré im mal Matovič adresovať. Plevíková zároveň poukázala, že Matovič mal do nej strkať po tom, ako mu chcela zobrať transparent, ktorý bol podľa nej klamlivý. Poslankyne avizovali, že sa s podaniami obrátia na mandátový a imunitný výbor.

Parlament vo štvrtok večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.

