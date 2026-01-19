Vážna zrážka dvoch električiek: Na mieste sú ranení, zasahujú všetky zložky

V českej Ostrave došlo v pondelok nadránom k vážnej dopravnej nehode. Na zastávke Svinovské mosty sa krátko po 04:25 zrazili dve električky, ktoré v tom čase viezli spolu 11 osôb. Dve z nich utrpeli zranenia a museli byť ošetrené záchranármi. Okolnosti nehody vyšetruje polícia.
Informácie o incidente zverejnila polícia na sociálnej sieti X, podľa ktorej sa nehoda stala ešte pred svitaním a na miesto okamžite vyrazili všetky zložky integrovaného záchranného systému. Policajti potvrdili, že v električkách sa nachádzalo 11 osôb, pričom dvaja cestujúci utrpeli zranenia.
Dnes kolem 4:25 hodin došlo k dopravní nehodě dvou tramvají na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. Na místě zasahují všechny složky IZS. V době nehody se v tramvajích nacházelo 11 osob, z toho dvě utrpěly zranění. Zjišťujeme okolnosti střetu. #policiemsk pic.twitter.com/i4sUm3O6IH
— Policie ČR (@PolicieCZ) January 19, 2026
Zo záberov zverejnených krátko po nehode vyplýva, že obe električky sa pohybovali po jednej koľaji. Podľa prvotných zistení mala jedna zo súprav naraziť zozadu do druhej, ktorá už stála na zastávke. Zrážka spôsobila dočasné obmedzenie električkovej dopravy v tejto časti mesta.
Polícia hovorí o neprispôsobenej rýchlosti
Krátko pred 07:00 polícia informovala o postupnom obnovení premávky a zároveň priblížila pravdepodobnú príčinu nehody. Dopravní policajti zistili, že vodička jednej z električiek pri príchode na zastávku neprispôsobila rýchlosť jazdy a narazila zozadu do už stojacej súpravy. Presné okolnosti nehody a miera zavinenia budú ešte predmetom ďalšieho vyšetrovania.
