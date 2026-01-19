Vážna zrážka dvoch električiek: Na mieste sú ranení, zasahujú všetky zložky

Aktuálna správa
Nina Malovcová
Okolnosti nehody vyšetruje polícia.

V českej Ostrave došlo v pondelok nadránom k vážnej dopravnej nehode. Na zastávke Svinovské mosty sa krátko po 04:25 zrazili dve električky, ktoré v tom čase viezli spolu 11 osôb. Dve z nich utrpeli zranenia a museli byť ošetrené záchranármi. Okolnosti nehody vyšetruje polícia.

Informácie o incidente zverejnila polícia na sociálnej sieti X, podľa ktorej sa nehoda stala ešte pred svitaním a na miesto okamžite vyrazili všetky zložky integrovaného záchranného systému. Policajti potvrdili, že v električkách sa nachádzalo 11 osôb, pričom dvaja cestujúci utrpeli zranenia.

Zo záberov zverejnených krátko po nehode vyplýva, že obe električky sa pohybovali po jednej koľaji. Podľa prvotných zistení mala jedna zo súprav naraziť zozadu do druhej, ktorá už stála na zastávke. Zrážka spôsobila dočasné obmedzenie električkovej dopravy v tejto časti mesta.

Polícia hovorí o neprispôsobenej rýchlosti

Krátko pred 07:00 polícia informovala o postupnom obnovení premávky a zároveň priblížila pravdepodobnú príčinu nehody. Dopravní policajti zistili, že vodička jednej z električiek pri príchode na zastávku neprispôsobila rýchlosť jazdy a narazila zozadu do už stojacej súpravy. Presné okolnosti nehody a miera zavinenia budú ešte predmetom ďalšieho vyšetrovania.

