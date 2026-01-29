Vážna nehoda na Záhorí: Čelná zrážka dvoch áut ochromila dopravu, zasahujú záchranné zložky

Polícia hlási vážnu dopravnú nehodu na Záhorí.

Na ceste medzi obcami Zohor a Vysoká pri Morave v okrese Malacky došlo v utorok ráno k vážnej dopravnej nehode. Podľa prvých informácií sa krátko po 7.00 hodine čelne zrazili dve motorové vozidlá, pričom na mieste okamžite zasahovali dopravní policajti aj ďalšie zložky integrovaného záchranného systému.

Na udalosť upozornila polícia prostredníctvom facebookového profilu Polícia SR – Bratislavský kraj, kde informovala o aktuálnom zásahu aj o dopravných obmedzeniach v danom úseku. „Aktuálne malackí dopravní policajti spolu s viacerými zložkami integrovaného záchranného systému zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na ceste medzi obcami Zohor a Vysoká pri Morave,“ uviedla polícia.

Úsek je neprejazdný

V dôsledku nehody je cesta medzi oboma obcami momentálne úplne uzavretá. Polícia preto vyzýva vodičov, aby sa tomuto úseku vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy, keďže uzávierka môže spôsobiť výrazné zdržania v doprave. Podrobnosti o príčinách čelnej zrážky ani o prípadných zraneniach zatiaľ nie sú známe. Polícia dodala, že ďalšie informácie zverejní po ukončení zásahu a dôkladnom objasnení okolností nehody.

