Vážna nehoda na východe Slovenska: Vodič je vo vážnom stave, čelne sa zrazil s nákladným autom. Úsek je neprejazdný

Úsek cesty I/16 pri križovatke s ulicou Hájskou v blízkosti čerpacej stanice v Turni nad Bodvou je pre dopravnú nehodu úplne neprejazdný. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Ako spresnila, došlo k čelnej zrážke osobného a nákladného motorového vozidla. „Vodič osobného auta utrpel vážne zranenia,“ uvádza. Polícia je na mieste a usmerňuje dopravu. Vodičov žiada, aby úsek obchádzali a rešpektovali jej pokyny.
