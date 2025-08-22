Vážna nehoda na východe Slovenska, auto sa zrazilo s autobusom: Hlásia viacero zranených, na mieste je 8 záchraniek

Na východe Slovenska došlo k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazil autobus s osobným motorovým vozidlom. Udalosť sa stala medzi obcami Spišský Hrušov a Spišské Vlachy.
Ako na sociálnej sieti informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb. Na mieste momentálne zasahuje osem pozemných ambulancií záchrannej služby.
Viacerí ľudia utrpeli zranenia
Zo zrážky autobusu a auta bolo hlásených viacero zranených. Presný počet zatiaľ nie je známy, zásah však stále prebieha. Záchranári poskytujú pomoc priamo na mieste.
Zásah je stále v priebehu a záchranné zložky zatiaľ nezverejnili podrobnosti o počte a stave zranených.
Autobus po nehode skončil mimo cesty. „Cesta II/536 je v oboch smeroch neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému,“ spresnilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Hlásia jednu obeť
Pri zrážke linkového autobusu a osobného auta, ktorá sa stala v piatok okolo 9.00 h medzi Spišskými Vlachmi a Spišským Hrušovom, zahynul jeden človek. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na mieste sú aj ďalší štyria ťažko zranení.
V súčasnosti podľa Bálinta nie je jasné, či sa obeť nachádzala v autobuse alebo v osobnom vozidle. Na mieste sú všetky záchranné zložky, zasahujú tam aj dve posádky profesionálnych hasičov z Krompách a zo Spišskej Novej Vsi.
Správu budeme aktualizovať.
