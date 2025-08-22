Lety medzi Bratislavou a Košicami sú realitou: Lietať budeme touto spoločnosťou, stačí prísť 40 minút pred odletom

Dopravcom na novej leteckej linke medzi Bratislavou a Košicami bude spoločnosť Wizz Air. Prvý let by sa mal uskutočniť už v novembri tohto roka. Lietať sa bude lietadlami Airbus A321/A32O s kapacitou 230 sedadiel.
Dotácia na linku bude vo výške maximálne 5,2 milióna eur namiesto odhadovaných 9 miliónov eur. Uviedol to na tlačovej konferencii v piatok minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Na letisko treba podľa neho prísť len 40 minút pred odletom.
Prvý let sa zrejme uskutoční v novembri, cena letenky má byť 19,99 eura.
Správu budeme aktualizovať.
