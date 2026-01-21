Vatikán dostal pozvanie do Trumpovej Rady mieru: Pápež svoju účasť zvažuje

Foto: SITA/AP

Klaudia Oselská
TASR
Maďarsko, Argentína a Izrael už pozvanie prijali.

Pápež Lev XIV. dostal pozvánku pripojiť sa k tzv. Rade mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v stredu vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. Informovalo o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Pápež dostal pozvánku a zvažujeme, čo urobiť,“ povedal Parolin novinárom. „Myslím si, že je to niečo, čo si vyžaduje trochu času na zváženie, než prídeme s odpoveďou,“ dodal.

Reuters uviedlo, že tlačové oddelenie Vatikánu bezprostredne nereagovalo na žiadosť o komentár k Parolinovým vyjadreniam.

Pozvánky dostalo približne 60 krajín

Dosiaľ ich prijali krajiny ako napríklad Maďarsko, Izrael alebo Argentína. Pozvané však bolo aj Rusko, Európska komisia či Saudská Arábia.

Podľa Trumpovho plánu pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia.

