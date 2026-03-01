Van Goghov najslávnejší obraz Hviezdna noc prekvapil odborníkov: Odhalili o ňom ďalšie informácie

Pri zmienke o Vincentovi van Goghovi si väčšina ľudí spomenie na príbeh o tom, ako si maliar v poblúznení odrezal ucho a dal ho prostitútke. Jeho maľby ale fascinujú odborníkov, ale aj laikov, a to ešte aj dnes. Hviezdna noc odhalila ďalšie tajomstvá.
Maľba prekvapuje odborníkov
Ako informuje Mail Online, Hviezdna noc Vincenta van Gogha je jedným z najznámejších obrazov na svete. Samotný maliar považoval dielo po dokončení za nepodarok. Dnes ho ale ľudia po celom svete milujú a obdivujú. Vzdušné víry namaľované v roku 1889 sa dlho interpretovali ako odraz umelcovho aktuálneho duševného rozpoloženia. Štúdia publikovaná v časopise Physics of Fluids ale hovorí, že sa za tým ukrýva omnoho viac.
Výskumníci z Číny a Francúzska tvrdia, že je to presný odraz veternej noci, ktorý ukazuje skryté víriace masy vzduchu, ktoré nie je možné vidieť voľným okom. Ako je teda možné, že ich Vincent dokázal namaľovať? Podľa odborníkov ide o hlboké a intuitívne chápanie prírodných javov. „Van Goghovo precízne zobrazenie vírov mohlo vychádzať zo štúdia pohybu mrakov a atmosféry, alebo z vrodeného zmyslu pre zachytenie dynamiky oblohy,“ tvrdia vedci.
Maľoval pohyby vzduchu, alebo inú galaxiu?
Maľba vznikla v období, keď si maliar odrezal ucho a dobrovoľne sa utiahol do liečebne v Saint-Rémy-de-Provence vo Francúzsku. Miešajú sa v nej reálne prvky (maľoval reálny výhľad na nočnú oblohu) s prvkami fantázie (dedinu si maliar domyslel). Van Goghove ťahy štetcom vytvárajú ilúziu pohybu oblohy, ktorá je natoľko presvedčivá, že núti vedcov pýtať sa, nakoľko sa zhoduje s fyzikou skutočnej oblohy. V rámci výskumu odborníci analyzovali digitálny obraz maľby s vysokým rozlíšením, aby odhalili skryté turbulencie vo van Goghovom zobrazení oblohy.
Vincentovo znázornenie oblohy sa podľa novej štúdie zhoduje s viacerými fyzikálnymi teóriami o pohybe vzduchu. Vo svojej maľbe dokázal reprodukovať nielen veľkosť vírov, ale aj ich relatívnu vzdialenosť a intenzitu, tvrdia vedci. Momentálne ale nie je možné s istotou dokázať, či van Gogh naozaj verne zobrazoval víry na základe vedomostí o pohybe vzduchu, alebo ide len o úplnú zhodu náhod. O maľbe neustále vznikajú nové teórie. Jedna z nich dokonca tvrdí, že v centre Vincentovej maľby nie je zobrazený pohyb vzduchu, ale iná galaxia.
Nahlásiť chybu v článku