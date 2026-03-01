Van Goghov najslávnejší obraz Hviezdna noc prekvapil odborníkov: Odhalili o ňom ďalšie informácie

Foto: Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons / Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Hviezdna noc odhalila ďalšie tajomstvá.

Pri zmienke o Vincentovi van Goghovi si väčšina ľudí spomenie na príbeh o tom, ako si maliar v poblúznení odrezal ucho a dal ho prostitútke. Jeho maľby ale fascinujú odborníkov, ale aj laikov, a to ešte aj dnes. Hviezdna noc odhalila ďalšie tajomstvá.

Maľba prekvapuje odborníkov

Ako informuje Mail Online, Hviezdna noc Vincenta van Gogha je jedným z najznámejších obrazov na svete. Samotný maliar považoval dielo po dokončení za nepodarok. Dnes ho ale ľudia po celom svete milujú a obdivujú. Vzdušné víry namaľované v roku 1889 sa dlho interpretovali ako odraz umelcovho aktuálneho duševného rozpoloženia. Štúdia publikovaná v časopise Physics of Fluids ale hovorí, že sa za tým ukrýva omnoho viac.

Foto: Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons

Výskumníci z Číny a Francúzska tvrdia, že je to presný odraz veternej noci, ktorý ukazuje skryté víriace masy vzduchu, ktoré nie je možné vidieť voľným okom. Ako je teda možné, že ich Vincent dokázal namaľovať? Podľa odborníkov ide o hlboké a intuitívne chápanie prírodných javov. „Van Goghovo precízne zobrazenie vírov mohlo vychádzať zo štúdia pohybu mrakov a atmosféry, alebo z vrodeného zmyslu pre zachytenie dynamiky oblohy,“ tvrdia vedci.

Maľoval pohyby vzduchu, alebo inú galaxiu?

Maľba vznikla v období, keď si maliar odrezal ucho a dobrovoľne sa utiahol do liečebne v Saint-Rémy-de-Provence vo Francúzsku. Miešajú sa v nej reálne prvky (maľoval reálny výhľad na nočnú oblohu) s prvkami fantázie (dedinu si maliar domyslel). Van Goghove ťahy štetcom vytvárajú ilúziu pohybu oblohy, ktorá je natoľko presvedčivá, že núti vedcov pýtať sa, nakoľko sa zhoduje s fyzikou skutočnej oblohy. V rámci výskumu odborníci analyzovali digitálny obraz maľby s vysokým rozlíšením, aby odhalili skryté turbulencie vo van Goghovom zobrazení oblohy.

Foto: Vincent van Gogh, Public domain, via Wikimedia Commons

Vincentovo znázornenie oblohy sa podľa novej štúdie zhoduje s viacerými fyzikálnymi teóriami o pohybe vzduchu. Vo svojej maľbe dokázal reprodukovať nielen veľkosť vírov, ale aj ich relatívnu vzdialenosť a intenzitu, tvrdia vedci. Momentálne ale nie je možné s istotou dokázať, či van Gogh naozaj verne zobrazoval víry na základe vedomostí o pohybe vzduchu, alebo ide len o úplnú zhodu náhod. O maľbe neustále vznikajú nové teórie. Jedna z nich dokonca tvrdí, že v centre Vincentovej maľby nie je zobrazený pohyb vzduchu, ale iná galaxia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedci objavili tretie štádium medzi životom a smrťou: Môže to zmeniť definíciu toho, čo znamená…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac