Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie

Foto: Archív Josefíny Adžič/ ilustračná foto (unsplash)

Petra Sušaninová
Riziká číhajú aj na miestach, kde by ste to možno nečakali.

Leto sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, ľudia však ešte využívajú posledné teplé dni v obľúbených destináciách na last minute dovolenku. Práve dovolenky sú neraz príležitosťou ochutnať a vyskúšať niečo nové. Mgr. Bc. Josefína Adžič je súkromnou hygieničkou. Okrem iného sme sa od nej dozvedeli, čo v podnikoch považuje za jednoznačné „červené vlajky“, a kedy je z reštaurácie lepšie ihneď odísť.

Aké sú podľa vás najčastejšie letné nástrahy z pohľadu hygienika, o ktorých by ľudia mali vedieť, no často nevedia?

Leto je skvelým obdobím pre gastronómiu, ale prináša so sebou aj niekoľko opakujúcich sa úskalí, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu služieb, hygienu a spokojnosť hostí. Prvým z nich je rýchlejšie kazenie potravín a nápojov. Vyššie teploty sú ako dovolenka all inclusive pre baktérie, ktoré sa množia oveľa rýchlejšie. Preto je potrebné oveľa starostlivejšie ako počas zvyšku roka sledovať skladovacie teploty a dátumy spotreby.

Ďalším bežným problémom je nedostatočné chladenie. Chladničky a mrazničky sú v lete často preťažené a neustále otváranie im neprospieva. Správne skladovanie je preto nevyhnutné. Každá potravina má svoje vlastné požiadavky a nie je múdre ich podceňovať. A potom je tu ešte hmyz. Muchy, osy a mravce môžu pokaziť náladu hosťom rovnako rýchlo, ako zle vychladené pivo. Medzi preventívne opatrenia patria siete, pasce alebo zakrytie priestorov, kde sa podáva jedlo. Nič nenaštve hosťa viac, ako osa plávajúca v jeho limonáde.

Foto: Archív Josefíny Adžič

Veľký dopyt je aj po nápojoch s ľadom. A tu môže byť skryté riziko v samotnej výrobe: ak nie je ľad vyrobený z pitnej vody, alebo ak nie je stroj na výrobu ľadu pravidelne čistený, osvieženie sa môže stať skôr problémom. Zamestnanci sú samostatnou otázkou. V lete sa často najímajú brigádnici a je mimoriadne dôležité, aby boli dobre vyškolení. Majiteľ môže mať srdce a nadšenie pre podnikanie, ale ak personál nedodržiava základné hygienické pravidlá, hostia si to okamžite všimnú.

A nezabudnime na grilovanie, obľúbenú letnú aktivitu. Ak mäso nie je dôkladne uvarené alebo sa zmiešajú surové a varené potraviny, výrazne sa zvyšuje riziko ochorenia z potravín. Leto je preto v reštauračnom priemysle obdobím, keď je dôležitejšie ako kedykoľvek inokedy venovať pozornosť detailom. Hostia si chcú odniesť príjemný zážitok, nie neplánovaný „suvenír“ v podobe žalúdočných problémov.

Spomínate, že je dôležitá aj kvalita a hygiena ľadu v chladených nápojoch. Je teda lepšie ľad celkom vynechať, alebo to vie nejako posúdiť aj laik, ktorý nevidí chladiace zariadenia podniku?

Ak neviem, odkiaľ ľad pochádza, radšej sa mu vyhýbam. Bežný človek nedokáže posúdiť kvalitu vody ani hygienu samotného výrobníka ľadu. V dobrých zariadeniach by mal byť ľad vždy vyrábaný z pitnej vody a zariadenie by malo byť pravidelne čistené, dezinfikované a mal by byť odstraňovaný vodný kameň. Správna starostlivosť zahŕňa aj kontrolu prívodu a odtoku vody a pravidelný servis podľa odporúčaní výrobcu.

Ak máte svoje obľúbené a osvedčené miesta, nie je dôvod vyhýbať sa ľadu. Opatrnosť je vhodnejšia v prípadoch, keď prostredie na prvý pohľad vyvoláva otázky a nie je jasné, z akej vody je ľad vyrobený. A ako môže laik posúdiť kvalitu ľadu? Ak má zvláštnu farbu, nepríjemný zápach alebo chuť nápoja sa zdá nezvyčajná, je lepšie ho ďalej nekonzumovať.

Aké jedlo a nápoje by ste nikdy nekonzumovali na kúpalisku či v bufetoch pri vodných nádržiach?

