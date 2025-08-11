V známom oceliarskom závode U. S. Steel nastal výbuch. Vyžiadal si desiatky zranených

Polícia zasahuje po výbuchu v oceliarskom závode Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Desiatky ľudí utrpeli zranenia, niektorých z nich previezli do nemocnice.

Výbuch v oceliarskom závode spoločnosti U.S. Steel neďaleko Pittsburghu v americkom štáte Pensylvánia si v pondelok vyžiadal desiatky zranených a pod troskami uväznil viacerých ľudí.

Záchranári sa ich snažili vyslobodiť, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a staníc CNN a CBC News.

Záchranné práce pokračujú, úrady sú pripravené pomôcť

Požiar v koksárni v Clairtone (prevádzka v závode, pozn. red.) vypukol o približne 10:51 miestneho času (16:51 SELČ). Úrady uviedli, že desiatky ľudí utrpeli zranenia, pričom niektorých z nich previezli do nemocnice.

Podrobnosti o ich stave zatiaľ neposkytli. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete na životoch, záchranné práce však pokračujú.

Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro na sociálnych sieťach oznámil, že jeho administratíva je v aktívnom kontakte s predstaviteľmi Clairtonu a Pensylvánskou agentúrou pre riadenie núdzových situácií. Pomoc ponúkla aj štátna polícia Pensylvánie.

Koksovňa Clairton, rozsiahly priemyselný závod pozdĺž rieky Monongahela južne od Pittsburghu, je považovaná za najväčšiu koksovňu v Severnej Amerike.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Donald Trump očakáva konštruktívnu diskusiu s Putinom: Tvrdí, že by rád „videl veľmi rýchle prímerie“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac