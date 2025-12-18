V útrobách lesa natočili najvzácnejší moment tohto roka: K ľuďom sa tieto tvory nikdy nepriblížia

Fotopasca na Slovensku opäť zachytila unikátne zábery, ktoré sa vám pri návšteve prírody nenaskytnú len tak. Na video sa podarilo zachytiť vlkov, ktorí boli na prechádzke lesom počas hmly. V závere sa však objaví aj prekvapenie.
Video publikovala stránka na facebooku, ktorá je venovaná Čergovskému pohoriu. Video Čergov pravidelne publikuje videá, ktoré zachytávajú skrytý život vlkov, rysov a ďalších zvierat. Teraz zachytila vlkov, ktorí sa prechádzali lesom ponoreným v hmle. Tou istou lokalitou o niečo neskôr prechádzal aj mladý diviak.
Ľudia v komentároch skonštatovali, že šťastie mali práve vlci a nie diviak. Na zdravého samca si totiž netrúfne ani menšia svorka, boj by totiž mohol ľahko vyhrať. Ale posúďte sami.
