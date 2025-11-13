V Tatrách dnes otvorili najväčšiu atrakciu tejto zimy: Ľadový dóm vzdáva poctu pápežom. Téma vás prekvapí

Foto: TASR - Adriána Hudecová

Roland Brožkovič
TASR
Na ľadovej nádhere pracovalo tento rok 20 rezbárov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Nemecka a ďalších 20 pomocníkov.

Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách je tento rok inšpirovaný Bazilikou sv. Jána v Lateráne v Ríme. V poradí 13. ročník obľúbenej zimnej atrakcie je zároveň poctou dvom pápežom – pápežovi Františkovi, ktorý v roku 2025 zomrel, a Levovi XIV., ktorý ho nahradil.

Manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský uviedol, že ich zámerom bolo nájsť takú architektúru, ktorá by spojila príbehy oboch hláv katolíckej cirkvi. Hlavným staviteľom bol Adam Bakoš, pod ktorého vedením pracovalo 20 rezbárov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Nemecka a ďalších 20 pomocníkov.

Hlava všetkých kostolov

Brodanský priblížil, že bazilika je baroková sakrálna stavba a je považovaná za hlavu všetkých kostolov mesta a sveta a považuje sa hierarchicky za najvyššie postavený chrám katolíkov. Je to jedna zo štyroch tzv. patriarchálnych bazilík a jeden zo siedmich pútnických kostolov v Ríme.

Foto: TASR – Adriána Hudecová

„Okrem monumentálnosti zaujme aj množstvom detailov, ktoré naši rezbári spracovali do dychberúcej podoby a veríme, že sa budú návštevníkom páčiť,“ upozornil Brodanský. Okrem samotného priečelia baziliky môžu návštevníci obdivovať aj ľadové sochy apoštolov na fasáde, svätú bránu či pápežský stolec, na ktorom začína svoju Petrovu cestu novozvolený pápež.

Unikátom je aj vyobrazenie portrétov šeistich pápežov. Okrem dvoch už spomínaných sú to aj Benedikt XVI., Ján Pavol II., Ján Pavol I. a Pavol VI. Hádankou pre všetkých bude nájsť päť tatranských plesnivcov, ktoré rezbári dômyselne zakomponovali do architektúry celej stavby. V kupole Tatranského ľadového dómu bude samotnú stavbu dopĺňať viacero diel od umeleckého sklára a dizajnéra Achilleasa Sdoukosa.

Otvárajú sezónu

Spolu s otvorením Tatranského ľadového dómu Tatranci symbolicky otvárajú aj zimnú sezónu vo Vysokých Tatrách. „Ľadový dóm je jedným zo symbolov tatranskej zimy. Veríme, že spolu s lyžovačkou, turistikou, sánkovačkou a ďalšími atrakciami sa postarajú o nezabudnuteľné zážitky domácich aj zahraničných návštevníkov Tatier,“ zdôraznila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry.

Foto: TASR – Adriána Hudecová

Mediátor stavby Rastislav Kromka upozornil, že stavbu tvorili 25 dní osem hodín denne z 225 ton ľadu, konkrétne z 1800 ľadových blokov. Najvyšší bod stavby je vo výške 10,7 metra, priemer kupoly je 25 metrov. „S výstavbou sme začali v októbri. Je to pre nás viac-menej rutina, ale stále musíme klásť veľký dôraz na bezpečnosť.

Tento rok bolo najkomplikovanejšie dostať sochy svätcov a Ježiša Krista do výšky 11 metrov. Pripravovali sa na zemi, sú veľmi pekne prepracované a museli sme ich dostať do výšky bez toho, aby sa poškodili,“ vysvetlil Kromka. V kupole, kde je chrám umiestnený, je štandardne od mínus troch do mínus desiatich stupňov. Dostatočný chlad zabezpečuje chladenie a posilnili tam tiež izoláciu.

Tatranský ľadový dóm slávnostne otvoria vo štvrtok večer za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho. Otvorený bude denne od až do 19. apríla 2026. Vstup do dómu je bezplatný. Počas sezóny bude ľadový chrám miestom 11 hudobných koncertov a vystúpení.

