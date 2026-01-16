V srdci Slovenska otvorili atrakciu, ktorá vám vyrazí dych: Nachádza sa pri obľúbenom stredisku

Foto: Facebook/Horská služba Kremnické vrchy

Nina Malovcová
Mesto Kremnica hlási novinku, na Skalke sa otvára ľadopád pre verejnosť.

Priaznivé poveternostné podmienky umožnili oficiálne otvorenie ľadopádu na Skalke, ktorý sa verejnosti sprístupní od piatka 16. januára. Zimná atrakcia v blízkosti Kremnice každoročne priťahuje čoraz viac priaznivcov ľadolezenia a mesto ju vníma ako dôležitú súčasť rozvoja strediska Skalka aj mimo klasických zimných športov.

O otvorení ľadopádu informovalo mesto Kremnica. Ľadopád tento rok pripravilo v spolupráci s Horskou záchrannou službou Veľká Fatra, Horskou službou Kremnické vrchy a firmou Towercom. Ako uviedol primátor Martin Novodomec, cieľom mesta je dlhodobo skvalitňovať služby v stredisku a počas zimných mesiacov vytvárať priestor aj pre stále atraktívnejší ľadolezecký šport.

Ľadopád sa nachádza na Skalke pri Kremnici, v nadmorskej výške približne 1 200 metrov, priamo v areáli ferratového sveta, pod presklenou vyhliadkou. Lokalita je ľahko dostupná zo strediska Skalka a patrí medzi najvyhľadávanejšie zimné miesta pre priaznivcov adrenalínových športov na Slovensku.

Podmienky sú vhodné, platia však prísne pravidlá

Podľa Pavla Klobušníka z Horskej záchrannej služby Veľká Fatra je ľadopád kompletne zaľadnený, otestovaný a aktuálne podmienky sú vhodné na lezenie. Zároveň upozornil, že vstup na ľadopád je na vlastné nebezpečenstvo a je určený výhradne pre lezcov.

Používanie horolezeckej prilby a certifikovaného vybavenia je nevyhnutné, rovnako ako zvýšená opatrnosť pri pohybe pod ľadopádom pre riziko pošmyknutia či padajúcich kusov ľadu. Istenie je povolené len na hornom lane a z určených kotviacich štandov.

Výzva na ohľaduplnosť a trpezlivosť

Náčelník Horskej služby Kremnické vrchy vyzval ľadolezcov, aby rešpektovali návštevný poriadok a správali sa ohľaduplne. „Ľudia si musia uvedomiť, že na ľadopáde nie sú sami. Pri vyššej návštevnosti sa sem nedostanú všetci naraz a je potrebná trpezlivosť aj vzájomný rešpekt,“ upozornil. Súčasne môže na ľadopáde liezť maximálne osem lezcov, teda štyri lezecké dvojice v štyroch istiacich líniách. Lezenie je povolené len počas denných hodín.

Približne 30 metrov vysoký ľadopád nemá prírodný charakter. Každoročne ho v areáli ferratového sveta v nadmorskej výške okolo 1200 metrov pripravujú horskí záchranári v spolupráci s mestom a firmou Towercom.

