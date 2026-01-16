V srdci Slovenska otvorili atrakciu, ktorá vám vyrazí dych: Nachádza sa pri obľúbenom stredisku

Priaznivé poveternostné podmienky umožnili oficiálne otvorenie ľadopádu na Skalke, ktorý sa verejnosti sprístupní od piatka 16. januára. Zimná atrakcia v blízkosti Kremnice každoročne priťahuje čoraz viac priaznivcov ľadolezenia a mesto ju vníma ako dôležitú súčasť rozvoja strediska Skalka aj mimo klasických zimných športov.
O otvorení ľadopádu informovalo mesto Kremnica. Ľadopád tento rok pripravilo v spolupráci s Horskou záchrannou službou Veľká Fatra, Horskou službou Kremnické vrchy a firmou Towercom. Ako uviedol primátor Martin Novodomec, cieľom mesta je dlhodobo skvalitňovať služby v stredisku a počas zimných mesiacov vytvárať priestor aj pre stále atraktívnejší ľadolezecký šport.
Ľadopád sa nachádza na Skalke pri Kremnici, v nadmorskej výške približne 1 200 metrov, priamo v areáli ferratového sveta, pod presklenou vyhliadkou. Lokalita je ľahko dostupná zo strediska Skalka a patrí medzi najvyhľadávanejšie zimné miesta pre priaznivcov adrenalínových športov na Slovensku.
Podmienky sú vhodné, platia však prísne pravidlá
Podľa Pavla Klobušníka z Horskej záchrannej služby Veľká Fatra je ľadopád kompletne zaľadnený, otestovaný a aktuálne podmienky sú vhodné na lezenie. Zároveň upozornil, že vstup na ľadopád je na vlastné nebezpečenstvo a je určený výhradne pre lezcov.
Používanie horolezeckej prilby a certifikovaného vybavenia je nevyhnutné, rovnako ako zvýšená opatrnosť pri pohybe pod ľadopádom pre riziko pošmyknutia či padajúcich kusov ľadu. Istenie je povolené len na hornom lane a z určených kotviacich štandov.
Výzva na ohľaduplnosť a trpezlivosť
Náčelník Horskej služby Kremnické vrchy vyzval ľadolezcov, aby rešpektovali návštevný poriadok a správali sa ohľaduplne. „Ľudia si musia uvedomiť, že na ľadopáde nie sú sami. Pri vyššej návštevnosti sa sem nedostanú všetci naraz a je potrebná trpezlivosť aj vzájomný rešpekt,“ upozornil. Súčasne môže na ľadopáde liezť maximálne osem lezcov, teda štyri lezecké dvojice v štyroch istiacich líniách. Lezenie je povolené len počas denných hodín.
Približne 30 metrov vysoký ľadopád nemá prírodný charakter. Každoročne ho v areáli ferratového sveta v nadmorskej výške okolo 1200 metrov pripravujú horskí záchranári v spolupráci s mestom a firmou Towercom.
