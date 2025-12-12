V rukách mu vybuchla pyrotechnika: Len 14-ročný chlapec z Bratislavy utrpel zranenia, skončil v nemocnici

Bratislavskí policajti prešetrujú prípad explózie zábavnej pyrotechniky, pri ktorej utrpel zranenia 14-ročný chlapec. „Prípad sa v uplynulých dňoch stal v treťom bratislavskom okrese,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.
„Podľa doterajších informácií 14-ročný chlapec si zakúpil od predajcu niekoľko kusov zábavnej pyrotechniky. Pri manipulácii s ňou však došlo k jej explózii a chlapec utrpel viaceré zranenia hornej končatiny, ktoré si vyžiadali prevoz a následne chirurgický zákrok v nemocnici,“ priblížil.
Ďalšie okolnosti tohto prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. „V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby aj vzhľadom na blížiaci sa koniec roka a s ním spojené oslavy jeho príchodu, zvýšili svoju opatrnosť a obozretnosť pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou,“ vyzval policajný hovorca.
Rady od policajtov
Občanom, ktorí sa rozhodnú použiť rôzne druhy zábavnej pyrotechniky, dôrazne odporúčajú dodržiavať nasledovné preventívne rady:
- Nevykonávajte neodborné zásahy do zábavnej pyrotechniky.
- Nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre.
- Neodpaľujte zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach, prípadne v iných nádobách.
- Opätovne nezapaľujte zábavná pyrotechniku v prípade, že nevybuchla.
- Polejte zábavnú pyrotechniku dostatočným množstvom vody v prípade, že nevybuchla po zapálení.
- Zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien balkónov a terás.
- Zabráňte priamemu kontaktu detí a zvierat s pyrotechnikou.
- Pozorne dodržiavajte pokyny – návod na použitie pyrotechniky, ktorú sa chystáte použiť. Tieto pokyny často obsahujú aj zásady pre ochranu domácich zvierat a voľne žijúcich živočíchov.
- Nepoužívajte pyrotechniku v blízkosti lokalít, kde sa môže ukrývať vtáctvo, alebo iné zvieratá – vyhýbajte sa porastom stromov či kríkov, vodným plochám, parkom, cintorínom, záhradám a ďalším miestam, ktoré živočíchy s obľubou využívajú na odpočinok. Ak vtáctvo či iné zvieratá nevidíte, neznamená to, že tam nie sú.
- Namiesto hlučných delobuchov a ohromujúcich svetelných efektov zvoľte napríklad prskavky, alebo sviečky. Eliminujete tak nielen hluk, ale tiež nepríjemné zostatkové toxické látky v prostredí.
