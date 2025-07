V role otca sa veľmi zmenil. Adela Vinczeová vyšla s pravdou von, že Maxík spočiatku neprejavoval o Viktora záujem

Príchod nového prírastku do rodiny nikdy nezostane bez odozvy. Zmení fungovanie páru, intímny život, spôsob komunikácie a iné veci, ktoré boli predtým bez problémov. Pozornosť sa totiž sústredí len na malý uzlíček radosti. Obľúbená moderátorka nemôže povedať, že by Maxík nejako veľmi otriasol jej vzťahom s Viktorom. Hoci ide o zjavnú zmenu, ktorá prišla do ich života, neovplyvnila ich negatívne. Akurát nastalo niečo, čo si nevie predstaviť, že by sa stalo jej.

Ich vzťah je relatívne pevný, majú veci ujasnené a odkomunikované. Aj to je dôvod, prečo Adela Vinczeová s Viktorom Vinczem ustáli rodičovstvo, ktoré vie iné vzťahy poriadne zaťažiť. Možno povedať, že ide o skúšku pre pár a previerku toho, aká pevná je láska medzi nimi a ako vedia narábať s problémami. Aj keď samotné dieťatko je radosť, mnohé dvojice by vedeli rozprávať o tom, ako ich práve niečo, čo malo prispieť k zblíženiu, vzdialilo. Moderátorkin vzťah je na tom inak, ako prezradila v podcaste Na Gauči s Nasklee.

Čo musel Viktor ustáť?

Napriek tomu sa však predsa len vyskytla výzva, ktorej musel Viktor čeliť. „Myslím si, že sa veľmi v role otca zmenil. K lepšiemu. A to nehovorím, že bolo horšie, ale bolo naozaj obdobie, keď Maxík reflektoval iba na mňa. On nebol, že voľba B, ale dlho-dlho nič a potom…“ priznala Adela. Charizmatická blondínka už dávnejšie prezradila, ako je na ňu Maxík veľmi fixovaný a prenasledoval ju všade, kam sa pohla.

Ako pokračovala, podľa nej ide o niečo, čo nie je v dnešnej dobe nezvyčajné a týka sa i ďalších otcov. „Myslím si, že to mnohí otcovia zažívajú, že sú béčko až céčko. Neviem si predstaviť, ako by som sa cítila, keby som to bola ja. Potom je to pre tú matku záťažové, lebo musí riešiť všetko, lebo len maminka môže vytrieť zadok a obuť ponožku…“ doplnila moderátorka.

Mužom tak neostáva nič iné, len sa s tým popasovať. Podľa Adeliných slov je dôležitá jedna vec. Našťastie, Viktor tým úspešne prešiel. „To nám presne hovorila pani psychologička, že muž sa nesmie vzdávať, nesmie to jednoducho pustiť, že idem preč do krčmy, veď aj tak nemá o mňa záujem,“ ozrejmila. Aj otec je veľmi dôležitý. „To dieťa toho otca alebo béčkového rodiča vníma a potrebuje ho. A myslím si, že Viktor to obdobie veľmi dobre ustál a teraz sú oveľa väčší parťáci,“ uviedla.

Vyčleňujú si čas len pre seba