V roku 2025 mohla byť milionárkou: Výherkyňa lotérie to odmietla, svet rozdelila na dva tábory

Foto: Loto-Québec press

Michaela Olexová
Keď na žrebe zbadala tri prasiatka – výhernú kombináciu –, nemohla tomu uveriť.

Iba 20-ročná Brenda Aubin-Vega vyhrala po zotretí žrebu milión kanadských dolárov (niečo vyše 617-tisíc eur v čase písania článku) v hre Gagnant à vie, ktorú prevádzkuje spoločnosť Loto-Québec. Ide o hru s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa v kandaskej provincii Québec hrá už desaťročia a dodnes patrí k najobľúbenejším.

Brenda následne stála pred dvoma možnosťami: výhru si mohla vybrať naraz, alebo zvoliť postupné vyplácanie. V druhom prípade by každý týždeň inkasovala tisíc dolárov (približne 617 eur), teda 4-tisíc dolárov (2 470 eur) mesačne celých 19 rokov, až kým by jej na účet neprišla celá suma. Ako informuje IB Times, výherkyňa sa údajne rozhodla pre postupné vyplácanie.

Jej voľba na internete okamžite vyvolala búrlivé diskusie. Ľudia na rôznych fórach začali špekulovať, či sa rozhodla správne, alebo sa tým pripravila o lepší život.

Inflácia, inflácia, inflácia

„Úprimne, za mňa týždenný príjem vo výške tisícky naozaj stojí za to, ak viete, že budete žiť dostatočne dlho,“ napísal jeden z používateľov vo vlákne na sociálnej sieti Reddit. „Vôbec nie, ak zvážim, že to mohla investovať a už po roku či dvoch zarábať podstatne viac než tisíc dolárov týždenne,“ oponoval mu ďalší.

Mnohí diskutujúci začali okamžite prepočítavať, koľko by žena mohla zarobiť pri rôznych úrokových sadzbách. Podľa niektorých by sa jej investícia mohla zhodnotiť až na štvornásobok, či dokonca desaťnásobok sumy, ktorú v skutočnosti dostane.

Ilistračná foto: Pexels

„Podľa mňa urobila správne rozhodnutie,“ kontruje iný používateľ. „Ušetrí obrovské peniaze na daniach a má na 19 rokov garantovaný príjem. Navyše je veľmi mladá, takže pravdepodobnosť, že by zomrela skôr, než zinkasuje celú výhru, je extrémne nízka.“

„Inflácia, inflácia, inflácia. Zober milión. Hneď teraz,“ uzatvára diskusiu ďalší komentár.

Tri prasiatka jej zmenili život

Ako informuje lotéria v tlačovej správe, Brenda si žreby kupuje niekoľkokrát do roka. Tentoraz sa zastavila v potravinách a rozhodla sa urobiť si radosť.

Keď zbadala tri prasiatka – výhernú kombináciu –, okamžite zavolala otcovi a podelila sa s ním o dobrú správu. „Nemohla som uveriť vlastným očiam. Tiket som si kontrolovala znova a znova,“ prezradila.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
